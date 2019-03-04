Племянница Скрипаля рассказала о «годе мучений»

Скрипаль рассказала, что у нее нет каких-либо сведений о дяде и сестре. "Для нашей семьи это был год мучений, который перевернул все с ног на голову…" — сказала собеседница агентства.

Виктория рассказала о том, как узнала об отравлении родственников — это было вечером 5 марта прошлого года.

"Первым человеком, кому я позвонила, когда узнала о случившемся, была Юля. Второй номер, который я набрала, — это номер телефона их квартиры в Солсбери… В тот вечер главная мысль, которая была — где искать источник информации? Конечно, я всю ночь не спала, читала все, что писали в интернете. И с каждым часом все больше возникало неприятное чувство, в интернете полезла какая-то гадость", — вспомнила собеседница.

По ее словам, мать Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна, до сих пор не знает всех нюансов произошедшего. "Ей сказали, что Юля с Сережей пропали в Великобритании без вести, что мы не знаем, где они. Она говорит — я не понимаю, что творится в этом мире, и почему именно они", — рассказала собеседница.

Скрипаль предположила, что ближайший год не принесет вестей о ее дяде и сестре, потому что "Великобритании это не выгодно".

"Но мы будем продолжать добиваться правды. Надежда умирает последней. Конечно, мы будем надеяться, будем бороться", — заключила Виктория.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом, что и у Скрипалей.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

Посольство РФ в Британии заявляло, что спустя год после отравления Скрипалей британское правительство так и не предоставило официальной версии случившегося, подкреплённой доказательствами, Лондон уничтожает улики, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию. Дипломаты отмечали, что представителям посольства вопреки нормам международного права так и не был предоставлен доступ к российским гражданам, поэтому констатировать факт нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей невозможно. В посольстве напомнили, что Сергея Скрипаля никто не видел с момента инцидента 4 марта прошлого года, а Юлия Скрипаль появлялась на экранах всего один раз — в мае 2018 года — и выступила в записанном в неизвестном месте видеообращении. Все это свидетельствует о том, что россияне по меньшей мере пребывают в условиях изоляции, заявляли в посольстве.