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Правила торговли сим-картами могут изменить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Продажу сим-карт для мобильных телефонов могут разрешить в нестационарных торговых павильонах. Законопроект об этом Гсодума планирует рассмотреть в первом чтении на ближайшей пленарной неделе, которая начнётся 4 марта.
Автор инициативы, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова объяснила депутатам, что законодательством уже были установлены требования к объектам, которые операторы связи или уполномоченные ими лица вправе использовать для заключения договоров об оказании услуг связи.
Например, это помещения или их части, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности.
По словам Боковой, в этот перечень включены зоны, предназначенные для осуществления торговой деятельности в аэропортах, на вокзалах, а также нестационарные объекты — павильоны, имеющие торговый зал, рассчитанный на одно или несколько рабочих мест.
Но параллельно законодательство запрещает использование нестационарных торговых объектов для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Таким образом, возникает противоречие в Федеральном законе «О связи» в части возможного использования операторами связи объектов неторгового назначения и нестационарных торговых объектов, которое приводит к неопределённости в правоприменительной практике.
Законопроект Людмилы Боковой и направлен на устранение возникшего противоречия.
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Общество , Людмила Бокова , Совет Федерации
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