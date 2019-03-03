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Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» стала мотивом новой линейки сувениров Русского музея 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная в конце января из Третьяковской галереи и затем возвращенная на выставку, стала мотивом новой линейки сувениров Государственного Русского музея, в собрание которого входит. В Instagram музея появились фотографии, изображающие серию сувениров.
Похищенный из Третьяковской галереи шедевр Куинджи нашли чудом
Картина была похищена во время выставки в Третьяковской галерее 27 января. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро раскрыть кражу и вернуть произведение в музей. По окончании выставки "Ай-Петри. Крым" в числе 116 картин, предоставленных Русским музеем для этой экспозиции, вернулась из Москвы в Санкт-Петербург.
"Мы запустили особенную сувенирную линейку по мотивам картины. Надеемся, что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству", — говорится в сопровождающем фотографии тексте.
В пресс-службе музея ТАСС подтвердили выпуск сувениров, посвященных картине, но пока не уточнили, в каком количестве они выпущены и на каких условиях будут распространяться.
Серия сувениров включает сумку, дождевик, футболку, кухонные принадлежности — фартук и прихватки. Посетители страницы уже оставили отзывы и выразили намерение приобрести такие изделия.

Реставрация и перспективы

Тем временем сама картина передана реставраторам Русского музея, которые проведут с ней необходимые профилактические работы. Шедевр не получил серьезных повреждений из-за кражи. После того как реставраторы закончат работу, "Ай-Петри. Крым" и другие произведения Куинджи из коллекции Русского музея покажут на временной экспозиции в Михайловском дворце, посвященной крымским видам в творчестве этого живописца. Сроки проведения выставки уточняются.
Выставка Куинджи в Москве проходила с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней было представлено более 180 избранных произведений художника из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции.
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Общество , Республика Крым
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