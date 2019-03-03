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Божена Рынска перенесла клиническую смерть 

News.ru 30 минут назад
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Журналистка Божена Рынска, которая была экстренно госпитализирована в Испании после смерти своего супруга — политолога Игоря Малашенко, перенесла клиническую смерть. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в соцсетях.
«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала блогер в своём Facebook.
После этого писательница опубликовала фотографию с супругом, подписав её лаконично: «Не могу поверить».
Ранее News.ru сообщал, что Рынска после смерти Малашенко осталась практически без денег. Впрочем, по возвращении в Москву ей будет где жить: у вдовы экс-медиаменеджера в столице осталась квартира, поделилась тётя блогера Нина Костикова.
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