Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска, которая была экстренно госпитализирована в Испании после смерти своего супруга — политолога Игоря Малашенко , перенесла клиническую смерть. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в соцсетях.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала блогер в своём Facebook.

После этого писательница опубликовала фотографию с супругом, подписав её лаконично: «Не могу поверить».

Ранее News.ru сообщал, что Рынска после смерти Малашенко осталась практически без денег. Впрочем, по возвращении в Москву ей будет где жить: у вдовы экс-медиаменеджера в столице осталась квартира, поделилась тётя блогера Нина Костикова.