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В семье Рынска заявили об отсутствии у нее денег 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тело основателя НТВ Игоря Малашенко не могут вывезти из Испании и похоронить уже вторую неделю. При покойном находится его вдова Божена Рынска, у которой остались «в кубышке сущие копейки», сообщает МК со ссылкой на родню вдовы.
Божена Рынска попросила не беспокоить ее 
Родственница Рынски Нина Костикова рассказала МК, что Божена до сих пор находится в Испании, поскольку судья не подписал документы на разрешение вывоза тела из страны.
Тело Малашенко привезут в Россию не ранее 6 марта. На опознание приезжала только старшая дочь Игоря. Вдове же настолько тяжело психологически, что ей необходим санитарный самолет.
Рынска о смерти Малашенко: жила на 2500 долларов
По словам Костиковой, ее двоюродной племяннице сейчас никто не помогает. Она уже выписана из больницы, но не оправилась от удара. Кроме того, Рынску задела реакция в соцсетях.
«Ее ранила ситуация, когда люди сейчас начали судить о ней, как об алчной щучке. Она никогда не было содержанкой, Божена тщательно следила за финансовым положением семьи, не позволяла себе разбрасываться деньгами, поэтому упрекать ее в алчности — несправедливо. Такое отношение людей к ней еще больше усугубило психологическое состояние Божены», — заявила Костикова.
Она добавила, что «в кубышке Рынски — сущие копейки». Ей предстоит выйти из тяжелого психологического состояния и начать новый этап жизни. Сейчас она корит себя за то, что не смогла спасти мужа, «думает все время, что ей незачем жить» и «спокойнее будет лежать рядом с Игорем».
Похороны Малашенко должны пройти на Троекуровском кладбище.
2 марта прошло 9 дней со дня смерти покончившего с собой тележурналиста и основателя НТВ Игоря Малашенко.
В последнее время Малашенко судился с экс-супругой Еленой Пивоваровой. Божена Рынска считает, что бывшая жена целенаправленно травила бывшего мужа, рассчитывая отсудить его состояние.
Вдова Малашенко находится сейчас в Испании на вилле в местечке Сотогранд, где и свел счеты с жизнью ее муж.
На страничке вдовы в соцсети в минувшие выходные появился пост:
«Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите, кто может дать санитарный самолет»
По соседству находится вилла медиамагната Владимира Гусинского, вместе с которым Малашенко в свое время основал телеканал НТВ. По словам Рынски, Гусинский не позвонил ей и не предложил «помощь по отправке» ее в Москву.
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Общество , Испания
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