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В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях» из-за России 

РИА Новости 1 час назад
Интернет-пользователи прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о "страданиях и мучениях" из-за ситуации в стране.
Ранее в интервью телеканалу "Культура" артист ответил на обвинения в русофобии. По его словам, он "абсолютно русский человек", а его дети "абсолютно русские мальчишки". Серебряков отметил, что русским становятся после первого же вздоха. Актер добавил, что испытывает "страдания, мучения и раздражение" из-за ситуации в стране, а также злость на себя "и на то, что окружает".
Серебряков сделал новое заявление о русских
"Иногда полезно спросить, не только почему мы такие, но и почему я такой. Почему сбежал в другую страну, почему, являясь народным артистом, ты унижаешь свой народ", — говорится в записи одного из пользователей.
"Может не утруждаться, его объяснения никого уже не интересуют, видно, что больной, потерявшийся в реальности актер", — считает другой комментатор.
"Остальное население страны видимо не такое "эмоционально страдающее", как Серебряков. И слава Богу, а то бы над всей планетой просто плач Ярославны стоял", — высказался @zigzagsudbi.
"Никак сребреники кончаются", — пошутил другой пользователь.
"Вот у него точно "псевдопатриотизм": зарабатывает в России, а тратит в США. Родину любить свою надо!" — прокомментировала ситуацию Лидия Афанасьева.
Однако некоторые из пользователей встали на защиту артиста.
"А я с ним полностью согласна, и я никогда не считала его "плохим" человеком, наоборот, считала его человеком с большой буквы. Я тоже не хочу мыслить стандартно, на то у каждого своя голова", — говорится в одном из комментариев.
"Серебряков очень даже неплох в некоторых ролях, мне нравится его доктор Рихтер. А где он там проживает, не интересует. Мужик он русский", —
мнение другой интернет-пользователь.
Серебряков не раз выступал с антироссийскими высказываниями. Ранее на форуме в Лондоне Серебряков сказал, что Москва "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. О каких африканских странах идет речь, артист не уточнил. Актер также обвинил власти в "переписывании истории". Кроме того, в прошлом году Серебряков заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".
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Комментарии
Общество , Видео , Лидия Афанасьева , Алексей Серебряков
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