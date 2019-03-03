В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях» из-за России

Интернет-пользователи прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о "страданиях и мучениях" из-за ситуации в стране.

Ранее в интервью телеканалу "Культура" артист ответил на обвинения в русофобии. По его словам, он "абсолютно русский человек", а его дети "абсолютно русские мальчишки". Серебряков отметил, что русским становятся после первого же вздоха. Актер добавил, что испытывает "страдания, мучения и раздражение" из-за ситуации в стране, а также злость на себя "и на то, что окружает".

"Иногда полезно спросить, не только почему мы такие, но и почему я такой. Почему сбежал в другую страну, почему, являясь народным артистом, ты унижаешь свой народ", — говорится в записи одного из пользователей.

"Может не утруждаться, его объяснения никого уже не интересуют, видно, что больной, потерявшийся в реальности актер", — считает другой комментатор.

"Остальное население страны видимо не такое "эмоционально страдающее", как Серебряков. И слава Богу, а то бы над всей планетой просто плач Ярославны стоял", — высказался @zigzagsudbi.

"Никак сребреники кончаются", — пошутил другой пользователь.

"Вот у него точно "псевдопатриотизм": зарабатывает в России, а тратит в США. Родину любить свою надо!" — прокомментировала ситуацию Лидия Афанасьева.

Однако некоторые из пользователей встали на защиту артиста.

"А я с ним полностью согласна, и я никогда не считала его "плохим" человеком, наоборот, считала его человеком с большой буквы. Я тоже не хочу мыслить стандартно, на то у каждого своя голова", — говорится в одном из комментариев.

"Серебряков очень даже неплох в некоторых ролях, мне нравится его доктор Рихтер. А где он там проживает, не интересует. Мужик он русский", —

мнение другой интернет-пользователь.

Серебряков не раз выступал с антироссийскими высказываниями. Ранее на форуме в Лондоне Серебряков сказал, что Москва "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. О каких африканских странах идет речь, артист не уточнил. Актер также обвинил власти в "переписывании истории". Кроме того, в прошлом году Серебряков заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".