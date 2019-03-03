«Гребите веслами, хлопцы». В Сети высмеяли не доплывшие до Украины катера

Пользователи соцсетей высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые "не могут доплыть" до Украины

США рассказали, что корабли уже находятся в собственности Киева, однако их техническое состояние пока не позволяет пересечь океан, чтобы работать в Черном море.

Интернет-пользователи пристыдили украинские власти за то, что они покупают подобную "мусорную" технику.

"Гребите веслами, хлопцы. Самим-то не стремно эти катера брать, которые уже ни на что не годные?" — написал Руслан Щукин.

"Штаты эти корабли, видать, прям от сердца оторвали", — поиронизировал Виталий Коршунов.

"Старые и ржавые корыта", — отметил Михаил Тикунов.

"Опять хлам к хохлам", — написал Андрей Мазиков.

Также в комментариях предложили Украине несколько способов решения проблемы, чтобы ВСУ все же смогли заполучить долгожданные катера.

"На волах по дну океана пробовали?" — написал Антон Синицын.

"Можно распилить, отправить почтой, а на Незалежной сварить", — предложила Наталья Хрусталева

"Море выкопали, и катера по суше смогут дотянуть", — подчеркнул Сергей Ярославцев.