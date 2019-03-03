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«Гребите веслами, хлопцы». В Сети высмеяли не доплывшие до Украины катера 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи соцсетей высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые "не могут доплыть" до Украины.
В США рассказали, что корабли уже находятся в собственности Киева, однако их техническое состояние пока не позволяет пересечь океан, чтобы работать в Черном море.
Интернет-пользователи пристыдили украинские власти за то, что они покупают подобную "мусорную" технику.
"Гребите веслами, хлопцы. Самим-то не стремно эти катера брать, которые уже ни на что не годные?" — написал Руслан Щукин.
"Штаты эти корабли, видать, прям от сердца оторвали", — поиронизировал Виталий Коршунов.
"Старые и ржавые корыта", — отметил Михаил Тикунов.
"Опять хлам к хохлам", — написал Андрей Мазиков.
Также в комментариях предложили Украине несколько способов решения проблемы, чтобы ВСУ все же смогли заполучить долгожданные катера.
"На волах по дну океана пробовали?" — написал Антон Синицын.
"Можно распилить, отправить почтой, а на Незалежной сварить", — предложила Наталья Хрусталева.
"Море выкопали, и катера по суше смогут дотянуть", — подчеркнул Сергей Ярославцев.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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Комментарии1
Общество , Украина , Петр Порошенко , Наталья Хрусталева , США
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