В Египте актера Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев

Лауреата премии "Оскар" 2019 года в номинации "Лучший актер", актера египесткого происхождения Рами Малека обвинили в подрыве "истинных" и непререкаемых ценностей жителей Египта . Об этом заявил депутат местного парламента, секретарь Жилищного комитета законодательного органа страны в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum. По его мнению, артист проповедует аморальный образ жизни среди египетской молодежи.

"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу, — сказал парламентарий. — Роль, сыгранная Малеком в фильме, далека от его реальной персоны, однако ею он пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию".

В конце февраля Малек получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль за работу в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера . Актер сыграл в картине вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри. Лента также была отмечена за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука, став лидером по числу статуэток, полученных на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Рами Малек родился в Каире в семье православных христиан-коптов. В 1978 году семья актера переехала в США, где спустя некоторое время обосновалась в Лос-Анджелесе. В 2003 году Малек окончил факультет искусств университета Эвансвилла в штате Индиана, получив степень бакалавра. Затем он переехал в Голливуд, где некоторое время работал разносчиком пиццы и сотрудником небольшого восточного ресторана, в котором готовил традиционные арабские блюда.