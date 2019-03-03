Интеллигенты, пенсионеры и бездомные: кто в Крыму ходит в кафе для бомжей

В неприметном подвальчике многоэтажного дома, расположенного вблизи симферопольского рынка Привоз, каждый день, кроме воскресенья и понедельника, совершаются добрые дела. Это кафе для бездомных и нищих, которое ежедневно посещают от 30 до 45 человек. Большая часть посетителей благотворительного общепита — постоянные клиенты, которые ходят сюда годами.

Меняются единицы

"Кормлением мы занимаемся 10 лет, нас волонтеров около 20. Поначалу кормили людей на улице, но лет шесть назад местные власти выделили нам это помещение. Мы готовим обеды, привозим продукты, накрываем столы по очереди — каждый в свой день", — объясняет директор некоммерческой организации "Глобальная помощь" Андрей Кирейшин.

Каждый день на приготовление горячего уходит от одной до двух тысяч рублей, кроме того несколько организаций регулярно привозят пироги и другие вкусности. Организатор столовой для бомжей уверяет, что прокормить всех удается на добровольные пожертвования. Те бездомные, которые хотят выбраться из унизительного положения, также находят здесь помощь. Им предлагают отправиться в специализированные благотворительные центры, где предоставляют временное жилье и работу. Однако, отмечает Кирейшин, меняться хотят единицы.

Кормление, как этот процесс называют сами волонтеры, ежедневно начинается в полдень. За полчаса до прихода гостей в обеденном зале проводится кварцевание, правда, это все равно не спасает от жутких запахов, которые источают некоторые посетители. Пока горячий рассольник разливают по одноразовым тарелкам, понемногу приходят посетители и молча усаживаются за круглые столики.

Одним из первых приходит Андрей, на вид ему не больше 25 лет. Первым делом он ищет волонтера Аню, с которой успел за два месяца подружиться. О кафе он узнал в декабре и некоторое время приходил пообедать. Но теперь его жизнь наладилась, он нашел подработку и вернулся для того, чтобы навестить знакомых.

По наблюдениям волонтеров, в столовую приходит немало молодых людей до 35 лет. Еду они принимают с благодарностью, но менять в своей жизни ничего не хотят, жизнь на улице их вполне устраивает.

"Ходили к нам ребята из Питера. У них там есть жилье, прописка. В Крыму, когда есть подработка, они жилье снимают, когда нет — идут на теплотрассу, в подъезды, чердаки. Я говорю, езжайте домой, улица людей съедает, но им хочется путешествовать вот так", — говорит директор организации.

По его словам, бомжей, которым удается найти работу, восстановить или завести новую семью немного, но они есть. Зачастую бездомным сложно оказать помощь, потому они "дикие, никому не верят и воспринимают всех, как врагов". Большинство из них просто лентяи, которые не хотят ничего менять, а некоторые и вовсе считают, что все им вокруг должны, говорят волонтеры.

"Бывает злюсь на них, бывает руки опускаются. Но есть люди, которые спустя годы находят меня в социальных сетях и благодарят за оказанную когда-то помощь. Рассказывают, как изменилась их жизнь", — говорит Кирейшин.

Из балетмейстеров и полиглотов — в бомжи

Вопреки мнению, что пропитания ищут всегда люди непутевые и бездельники, в кафе захаживают интеллигентные и когда-то уважаемые люди.

"Был у нас балетмейстер, который полжизни работал в одном из театров Симферополя. Еще приходит иногда судья, работавшая в Крыму во времена СССР. Она странненькая, поэтому мы сначала не верили ее рассказам. Но однажды пришел очередной уличный посетитель и с дверей назвал ее по имени-отчеству. Он рассказал, что был осужден этой женщиной за дебош", — говорит волонтер, не пожелавший назвать своего имени.

Надолго запомнился добровольцам и вузовский преподаватель Сережа. Как-то неожиданно для всех он заговорил по-английски. Позже оказалось, что учитель также знал французский, испанский и португальский.

"Был еще дядя Вова. Вышел из квартиры за покупками, когда вечером вернулся домой, родственники уже замки поменяли. В суде он ничего не добился. Вова жил на улице и отличался от всех бомжей тем, что спал всегда стоя — боялся, что украдут его пакеты. За пару лет у него срослись пальцы. Мы уговорили его поселиться в специализированном центре для бездомных в Севастополе. Когда он впервые за долгое время спал горизонтально, то так отек, как будто его били", — продолжает волонтер.

Все же посетители не торопятся раскрывать свою душу и рассказывать о бедственном положении. Из всех гостей кафе рвется дать интервью только пенсионер, представившийся Володей Черноусовым. Престарелый мужчина готов каждому говорить о том, как живет в квартире без газа, воды и отопления и как ему, законопослушному гражданину, не получается достучаться до местных властей.

"Я инвалид по зрению. Сюда хожу около года, а живу в общежитии, где и прописан. У нас там нет ни света, ни газа, ни воды, дом не на балансе ни у кого. Бомжи живут лучше нас. Мы обращались в разные инстанции, но нас пинают, как футбольный мяч, толку никакого", — сетует старик.

Известный узкому кругу людей подвальчик спасает жизни многим запутавшимся и сбившимся с пути. Группе добровольцев регулярно помогают небезразличные крымчане, которым жаль нищих. Сегодня, это преимущественно небогатые люди, которые когда-то сами попадали в сложные ситуации и знают, каково это быть один на один с проблемой. Однако есть надежда, что в скором времени "Глобальная помощь" получит государственную поддержку для спасения еще большего числа нуждающихся.