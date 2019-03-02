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Алексей Серебряков: я — русский, у меня душа болит — почему мы такие? 

Вести.Ru 52 минуты назад
В ходе передачи "Белая студия" на телеканале "Культура" знаменитый актер Алексей Серебряков рассказал Дарье Златопольской о том, какой жизненный путь выбрал и кем себя считает.
На вопрос о провокационных и якобы антироссийских высказываниях, которые ему приписывают, и "русской пустоте" артист ответил:
"Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие?! Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки".
Кроме того, Серебряков процитировал героя Сергея Маковецкого из "Патриотической комедии" Владимира Хотиненко:
"Тут все очень просто: родился, вздохнул, и ты — русский".
Актер признался, что иногда злится на себя, страдает, временами раздражается на то, что его окружает, и констатирует: это — нелепость, над разгадкой которой бьются и писатели, и художники разного калибра. Это, считает Серебряков, есть и в его детях.
"Балабанов пытался в "Грузе 200", чем и ценна эта картина, почему я покажу ее детям, эту картину — и внукам покажу. Потому, что они должны понимать, что и это в них тоже есть!" — добавил гость программы.
По мнению Алексея Валерьевича, легко жить в грязи, но есть и другой путь — заняться собой. Его он и избрал.
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Комментарии177
Общество , Сергей Маковецкий , Владимир Хотиненко , Алексей Серебряков
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