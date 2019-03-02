Алексей Серебряков: я — русский, у меня душа болит — почему мы такие?

В ходе передачи "Белая студия" на телеканале "Культура" знаменитый актер Алексей Серебряков рассказал Дарье Златопольской о том, какой жизненный путь выбрал и кем себя считает.

На вопрос о провокационных и якобы антироссийских высказываниях, которые ему приписывают, и "русской пустоте" артист ответил:

"Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие?! Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки".

"Тут все очень просто: родился, вздохнул, и ты — русский".

Актер признался, что иногда злится на себя, страдает, временами раздражается на то, что его окружает, и констатирует: это — нелепость, над разгадкой которой бьются и писатели, и художники разного калибра. Это, считает Серебряков, есть и в его детях.

"Балабанов пытался в "Грузе 200", чем и ценна эта картина, почему я покажу ее детям, эту картину — и внукам покажу. Потому, что они должны понимать, что и это в них тоже есть!" — добавил гость программы.

По мнению Алексея Валерьевича, легко жить в грязи, но есть и другой путь — заняться собой. Его он и избрал.