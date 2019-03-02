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«Быдло» Столье предложили запереть в чулане и заставить готовить 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Актрису, певицу, фотомодель, фотографа, дизайнера и бывшую жену экс-депутата Госдумы Илону Столье раскритиковали за высказывание "о нищебродах в дорогих ресторанах".
Жена экс-депутата Илона Столье отрицает, что написала пост о «быдле» и «нищебродах»
Ранее Столье написала на своей странице в соцсети, что посетители дорогих ресторанов имеют право не "лицезреть нищебродов и быдло", которые мешают им отдыхать и тратить свои деньги. В ответ пользователи соцсетей выложили фотографии самых богатых людей планеты, например, владельца Facebook Марка Цукерберга и основателя Microsoft Билла Гейтса в обычных футболках, свитерах и брюках.
Снимок сопровождается призывом к владельцам элитных заведений "не пускать этих нищебродов" в заведения, где обедает "богатенькая Илона".
Некоторые поинтересовались, а точно ли актриса и модель тратит в элитных ресторанах свои деньги? Посоветовали запереть ее в чулан и научить готовить. И заверили Илону, что многим надоело лицезреть в ресторанах быдло с деньгами. Кто-то даже предложил "изолировать дамочку", чтобы она, "лицезрея быдло", не заразилась "простолюдинством". Но большинство согласились с выводом, что если завтра вход "быдлу" в элитные заведения запретят, то первой этот запрет коснется самой Илоны.
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Комментарии44
Общество , Билл Гейтс , Марк Цукерберг , Илона Столье , Госдума , Microsoft
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