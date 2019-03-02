«Быдло» Столье предложили запереть в чулане и заставить готовить

Актрису, певицу, фотомодель, фотографа, дизайнера и бывшую жену экс-депутата Госдумы Илону Столье раскритиковали за высказывание "о нищебродах в дорогих ресторанах".

Ранее Столье написала на своей странице в соцсети, что посетители дорогих ресторанов имеют право не "лицезреть нищебродов и быдло", которые мешают им отдыхать и тратить свои деньги. В ответ пользователи соцсетей выложили фотографии самых богатых людей планеты, например, владельца Facebook Марка Цукерберга и основателя Microsoft Билла Гейтса в обычных футболках, свитерах и брюках.

Снимок сопровождается призывом к владельцам элитных заведений "не пускать этих нищебродов" в заведения, где обедает "богатенькая Илона".

Некоторые поинтересовались, а точно ли актриса и модель тратит в элитных ресторанах свои деньги? Посоветовали запереть ее в чулан и научить готовить. И заверили Илону, что многим надоело лицезреть в ресторанах быдло с деньгами. Кто-то даже предложил "изолировать дамочку", чтобы она, "лицезрея быдло", не заразилась "простолюдинством". Но большинство согласились с выводом, что если завтра вход "быдлу" в элитные заведения запретят, то первой этот запрет коснется самой Илоны.