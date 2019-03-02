Перевал Дятлова: новое расследование Первого канала

Историк и архивный исследователь Евгений Карпук принял участие в шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире передачи ученый представил свою книгу «Состава преступления не усматривается», повествующую о трагедии на перевале Дятлова.

Историк и архивный исследователь Евгений Карпук приехал на шоу Первого канала «Пусть говорят», чтобы представить свою книгу, посвященную загадочной гибели группы Дятлова в 1959 году. Съемки передачи состоялись 26 февраля, в эфир она выйдет в ближайшие дни.

Евгений Карпук является членом Союза писателей России и автором художественно-документальной повести «Состава преступления не усматривается», основанной на рассуждениях вымышленных героев — старшего помощника руководителя Следственного управления по Свердловской области Владимира Седунова и руководителя по расследованию особо важных дел Сергея Катышева.

Повествование ведется в двух временных отрезках — в январе 2016-го и январе 1959 года (следователи существуют именно в 2016-м). Без какого-либо поручения они решают разобраться в давно закрытом деле о трагедии на перевале Дятлова.

Интерес специалистов пробуждает новая трагедия: девять туристов-лыжников из Перми , которые направляются по тому же маршруту в поселок Ивдель, находят тело мужчины без признаков насильственной смерти. Однако после сообщения о жуткой находке туристы больше не выходят на связь. Позже появилась информация об исчезновении лыжника, отправившегося в одиночный поход в том же районе. Любопытно, что эти события якобы не были выдумкой автора книги, а реально произошли в январе 2016 года.

«Только в 1961 году по всему Советскому Союзу погибло более 200 туристов. А велась ли подобная статистика до печально известного «перевала Дятлова» — большой вопрос!» — заметил Карпук в комментарии dddkursk.ru.

Ранее заслуженный спасатель России Валерий Кудинов озвучил свое мнение по поводу одной из причин трагической гибели группы Дятлова. Специалист, который сам не раз проходил перевал в районе горы Отортен, заявил ТАСС , что версию о буре можно оспорить. По его мнению, подготовленные туристы непременно бы приняли меры в случае сильной непогоды.

«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся», — сказал Кудинов.

Он отметил, что с одной стороны склон прикрывается лесом, а с другой — горой, поэтому в зависимости от направления бури можно было выбрать себе место для ночлега. Спасатель подчеркнул, что для этого точно не пришлось бы бежать без одежды в лютый мороз и резать палатки.

Незадолго до этого заявления на месте трагедии побывали ученые из Швеции. Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен взобрались на гору Холатчахль, что с языка манси переводится как «Гора мертвецов» — именно там 60 лет назад при загадочных условиях погибли туристы. В интервью изданию Aftonbladet шведы рассказали о своих исследованиях.

«Интерес к этой загадке давно нас мучил как с научной точки зрения, так и с точки зрения легенд и мифов. Я археолог, и у меня в крови стремление исследовать прошлое в попытках разобраться, что произошло», — признался Хольмгрен.

Шведы рассказали, что они повторили на лыжах маршрут группы Дятлова и провели ночь в палатке на месте трагедии. Исследователи изучили местность и пришли к выводу, что участников экспедиции могла убить непогода. По их мнению, нахождение в эпицентре «необычайно сильной бури» не могло оставить шансов на выживание.

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил Хольмгрен.

Его коллега Лильегрен попросил не забывать версию о возможном участии военных в гибели туристов: члены группы Дятлова могли увидеть то, что не должны были видеть, в результате чего их просто «убрали». Разумеется, в этом варианте также есть поводы для сомнения.