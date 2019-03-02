Собчак объявила о появлении «Партии перемен»

Съезд «Гражданской инициативы» большинством голосов утвердил переименование в «Партию перемен», заявила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак

В своём Telegram-канале она выразила надежду, что «в этот раз Минюст перестанет придираться и зарегистрирует новое название и председателя партии».

На партийном съезде рассматриваются поправки к уставу, из-за претензий к которому Министерство юстиции отказывает в перерегистрации.