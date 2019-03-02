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В связи с воровством газа в теплицах Дагестана провели 1 тыс. обысков 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тысяча обысков были проведены в тепличных хозяйствах Дагестана в связи с воровством газа, сказал глава региона Владимир Васильев в субботу, выступая в здании администрации Цумадинского района.
"Огромное количество газа разворовывали, миллиарды, которые расхищались за газ. Хочу поблагодарить прокуратуру, МВД, провели работу, которую никогда не проводили. Около тысячи обысков практически одновременно провели в теплицах, установили воровство, когда обходили газовый учет. Система была, две трети газа шли мимо счетчика", — сказал он.
Васильев также отметил, что региональные власти наводят порядок в этой сфере.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать систему, когда за честность мы начнем доплачивать" — добавил он.
Как сообщалось в декабре прошлого года, ущерб от хищений газа, которые выявлены за десять месяцев 2018 года в Дагестане составил почти 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что в течение этого периода в правоохранительные органы подано 4321 заявление, в том числе 529 — в отношении юридических лиц.
Как стало известно 30 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.
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Общество , Владимир Васильев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД , Республика Дагестан
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