В связи с воровством газа в теплицах Дагестана провели 1 тыс. обысков

Тысяча обысков были проведены в тепличных хозяйствах Дагестана в связи с воровством газа, сказал глава региона Владимир Васильев в субботу, выступая в здании администрации Цумадинского района.

"Огромное количество газа разворовывали, миллиарды, которые расхищались за газ. Хочу поблагодарить прокуратуру, МВД, провели работу, которую никогда не проводили. Около тысячи обысков практически одновременно провели в теплицах, установили воровство, когда обходили газовый учет. Система была, две трети газа шли мимо счетчика", — сказал он.

Васильев также отметил, что региональные власти наводят порядок в этой сфере.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать систему, когда за честность мы начнем доплачивать" — добавил он.

Как сообщалось в декабре прошлого года, ущерб от хищений газа, которые выявлены за десять месяцев 2018 года в Дагестане составил почти 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что в течение этого периода в правоохранительные органы подано 4321 заявление, в том числе 529 — в отношении юридических лиц.