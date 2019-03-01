Эксперт призвал не верить СК по делу группы Дятлова

Автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова» в эфире НСН объяснил, почему выводы СК РФ по этому делу не могут быть окончательными.

Сотрудники Следственного комитета России пришли к выводу, что группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в результате схода снежной лавины и неопытности студентов. По версии ведомства, после обрушившейся стихии часть группы замерзла без одежды и еды у костра, другая часть вместе с Дятловым предприняла «отчаянную попытку» пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, а третья — в поисках убежища добралась до перешейка и провалились под снег.

Автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов в беседе с НСН заявил, что точку в этом деле ставить рано, когда делом занялась Генпрокуратура РФ.

«Я не согласен с этими выводами. Сейчас уже Генпрокуратура подключилась к этому расследованию, в скором времени будет выезд представителей Свердловской прокуратуры на место происшествия. Они будут основательно копаться в этом деле. Так что, это неокончательное решение. Может быть, сотрудники Следственного комитета частично так и считают, но прокуратура в данном случае имеет немного другое мнение, поскольку она занялась расследованием этого дела», — пояснил Николай Варсегов.

По его мнению, не исключено, что в ходе расследования дела на месте происшествия сотрудники прокуратуры придут к еще одной версии событий. Сам журналист связывает гибель группы Дятлова с техногенной катастрофой.

«У меня нет 100% убеждения в ту или иную сторону, но больше всего я склоняюсь, что произошла некая авария: либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, люди стали задыхаться и по этой причине выскочили на свою погибель; либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии», — отметил Варсегов.

Ранее прокуратура Свердловской области инициировала проверку следственных материалов 60-летней давности по делу о гибели группы студентов под руководством Игоря Дятлова. Загадочное происшествие, предположительно, произошло в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе горы Холатчахль на Северном Урале. Выезд на место происшествия запланирован в марте, огласить результат и поставить точку в деле ведомство рассчитывает в августе 2019 года.