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Врачи из Крыма бросили больного ребёнка ради застолья 

News.ru 53 минуты назад
Фото: Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»
Жительница Крыма поделилась видеозаписью, на которой запечатлены сотрудники одной из больниц, устроившие банкет во время работы.
Женщина нашла врачей лишь спустя полчаса после того, как пришла на приём со своим ребёнком с пороком сердца. Во время съёмки она подчеркнула, что юный пациент нуждается в срочной госпитализации.
Ранее News.ru писал, что жительница города Гусева Калининградской области умерла в приёмном покое психбольницы регионального центра на руках у матери. Медики отправили в лечебницу 15-летнюю Ангелину, почти лишённую зрения, слуха, с отнявшимися ногами, решив, что у девочки депрессия.
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