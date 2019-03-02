Школьницы станцевали стриптиз для всего класса на 23 февраля

Весьма откровенным способом решили поздравить своих одноклассников с Днём защитника Отечества ученицы одной из российских школ. Они станцевали эротический танец прямо в стенах учебного заведения.

Видео просочилось в интернет и буквально шокировало пользователей.

«Просто слов нет. Что это? Но это видимо скоро введут в обязательную программу, приоритеты нынче такие», — пишет пользователь под ником Elena22356471.

По информации URA.RU, девушки сначала выступили для всего класса, а затем исполнили приватные танцы для отдельных молодых людей. В какой школе происходило действо, пока остаётся неизвестным. Девушки на видео предположительно являются ученицами 9-10 классов.