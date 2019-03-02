Весьма откровенным способом решили поздравить своих одноклассников с Днём защитника Отечества ученицы одной из российских школ. Они станцевали эротический танец прямо в стенах учебного заведения.
Видео просочилось в интернет и буквально шокировало пользователей.
«Просто слов нет. Что это? Но это видимо скоро введут в обязательную программу, приоритеты нынче такие», — пишет пользователь под ником Elena22356471.
По информации URA.RU, девушки сначала выступили для всего класса, а затем исполнили приватные танцы для отдельных молодых людей. В какой школе происходило действо, пока остаётся неизвестным. Девушки на видео предположительно являются ученицами 9-10 классов.
Ранее News.ru писал, что в честь Дня защитника Отечества перед сотрудниками Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ станцевала стриптизёрша. Видео было опубликовано в Сети. УВД по Республике Бурятия провело служебную проверку по факту стриптиза в отделе полиции. Сотрудница, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, уволена.