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Стаканы в виде кошачьих лапок рассорили китайцев 

Lenta.ru
Фото: Shanghaiist
Китайское подразделение сети кофеен Starbuck выпустило в продажу стаканы в виде кошачьих лапок. Новый продукт вызвал ажиотаж у китайцев, сообщает Shanghaiist.
Ограниченная серия необычных кружек поступила в продажу во вторник, 26 февраля, по цене 199 юаней (30 долларов) за штуку. Люди выстраиваются в очередь за уникальным товаром заранее, а некоторые разбивают палатки перед магазином в надежде получить кружку одними из первых. Особенно беспокойные покупатели даже устраивают драки в очередях.
Как объясняет издание, причина агрессии кроется в том, что товар продают ограниченными партиями также и на онлайн-площадках, а перекупщики перепродают необычные стаканы по завышенным в несколько раз ценам: от 800 до 3000 юаней (от 119 до 448 долларов).
В декабре 2018 года сообщалось, что календари с российским президентом Владимиром Путиным пользовались большим спросом в Японии. Они продавались лучше, чем аналогичные товары с местными знаменитостями.
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Общество , Владимир Путин
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