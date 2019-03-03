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Экс-жена бывшего депутата Госдумы идет в суд после поста о «нищебродах» 

Ura.Ru + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывшая жена экс-депутата Виталия Южилина Илона Столье собралась подать иск в суд после поста о «нищебродах». По словам женщины, поста с таким содержанием она не писала, передает «Говорит Москва».
«На 100% фальшивая новость. На протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве. Заказная фальшь. Хочу подать в суд», — приводит «Говорит Москва» слова Столье.
Женщина объяснила журналистам, что не знает значения слова «нищеброды». Следовательно, такого написать она не могла.
«Таким образом мне мстит бывший муж», — сообщила Столье.
Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация о том, что светская львица, экс-супруга бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина («Единая Россия») Илона Столье указала на место «нищебродам». В опубликованном посте женщина якобы утверждает, что бедным людям не место в элитных ресторанах. В посте, опубликованном СМИ, было сказано, что деньги дают право «спокойно отдохнуть без лицезрения быдла».
Илона Столье эпатирует публику уже не в первый раз. Ранее она подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков в Instagram за весьма вульгарное видео, на котором она демонстрирует свою грудь. Одни осыпали супругу Южилина комплиментами, другие же осудили ее за легкомысленное и недопустимое поведение.
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Общество , Виталий Южилин , Илона Столье , Единая Россия , Госдума , Москва
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