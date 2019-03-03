Экс-жена бывшего депутата Госдумы идет в суд после поста о «нищебродах»

«На 100% фальшивая новость. На протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве. Заказная фальшь. Хочу подать в суд», — приводит «Говорит Москва» слова Столье.

Женщина объяснила журналистам, что не знает значения слова «нищеброды». Следовательно, такого написать она не могла.

«Таким образом мне мстит бывший муж», — сообщила Столье.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация о том, что светская львица, экс-супруга бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина ( «Единая Россия» ) Илона Столье указала на место «нищебродам». В опубликованном посте женщина якобы утверждает, что бедным людям не место в элитных ресторанах. В посте, опубликованном СМИ, было сказано, что деньги дают право «спокойно отдохнуть без лицезрения быдла».

Илона Столье эпатирует публику уже не в первый раз. Ранее она подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков в Instagram за весьма вульгарное видео, на котором она демонстрирует свою грудь. Одни осыпали супругу Южилина комплиментами, другие же осудили ее за легкомысленное и недопустимое поведение.