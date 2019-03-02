В Сети обсуждают слова экс-жены депутата Госдумы о «нищебродах» в ресторане

"Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло", — написала Столье в своих соцсетях, однако затем удалила этот пост.

Высказывание актрисы вызвало резкую реакцию пользователей Twitter.

"Вот она и есть самое настоящее быдло", — написал @fedosink.

"Дамочку надо изолировать, чтобы не заразилась простолюдинством. Ведь может и умереть от соприкосновения с официантами, прохожими, да и вообще зраза передается воздушно капельным путем. Лучшее для нее — отдельная палата в психиатричке", — посчитала Татьяна Нильсен.

"Ляпнула, не подумав. Ведь если, допустим, запретят быдлу вход в ресторан, то она не попадет внутрь", — сыронизировал Newman.

"По приказу экс-жены депутата В. Южилина: всем гражданам России получить в органах власти дощечки на грудь 10х20 см. с текстом: Я-БЫДЛО или Я-НЕ-БЫДЛО. С дощечками нужно: пить, есть, спать и носить постоянно. Царь ВсеЯ РУСИ", — пошутил @bredkob.

"Я так понимаю, это представитель российской элиты. Что на уме, то и на языке. Недалеко ушла", — добавил Михеев Андрей