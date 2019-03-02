Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что "нищеброды" не должны посещать дорогие рестораны. Ее слова привел телеканал "Москва 24" в Twitter.
"Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло", — написала Столье в своих соцсетях, однако затем удалила этот пост.
Высказывание актрисы вызвало резкую реакцию пользователей Twitter.
"Вот она и есть самое настоящее быдло", — написал @fedosink.
"Дамочку надо изолировать, чтобы не заразилась простолюдинством. Ведь может и умереть от соприкосновения с официантами, прохожими, да и вообще зраза передается воздушно капельным путем. Лучшее для нее — отдельная палата в психиатричке", — посчитала Татьяна Нильсен.
"Ляпнула, не подумав. Ведь если, допустим, запретят быдлу вход в ресторан, то она не попадет внутрь", — сыронизировал Newman.
"По приказу экс-жены депутата В. Южилина: всем гражданам России получить в органах власти дощечки на грудь 10х20 см. с текстом: Я-БЫДЛО или Я-НЕ-БЫДЛО. С дощечками нужно: пить, есть, спать и носить постоянно. Царь ВсеЯ РУСИ", — пошутил @bredkob.
"Я так понимаю, это представитель российской элиты. Что на уме, то и на языке. Недалеко ушла", — добавил Михеев Андрей.
"Нужно только предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды и не должны там находится, а сливки общества пусть сами приготавливают всю еду", — отметил @Evgb25