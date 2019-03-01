Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым

Доренко высказался о словах Михалкова в свой адрес в эфире программы

«Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!» — написал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» в своем телеграм-канале.

Конфликт между Доренко и Михалковым начался после того, как журналист в эфире «Говорит Москва» призвал режиссера не искажать факты. Он назвал Михалкова фантазером, а рассказанную им в «Бесогоне» версию гибели Карбышева ахинеей. Также Доренко предложил отобрать у Михалкова камеру и микрофон.

Режиссера обидели слова Доренко, и в следующем выпуске своей авторской программы он назвал его слова «абсолютным оскорблением сверху вниз наотмашь всех вас, которые смотрят наши передачи, пишут нам письма».