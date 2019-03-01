Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым

Журналист Сергей Доренко в ироничной форме ответил режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал его в программе «Бесогон».
«Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!» — написал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» в своем телеграм-канале.
Конфликт между Доренко и Михалковым начался после того, как журналист в эфире «Говорит Москва» призвал режиссера не искажать факты. Он назвал Михалкова фантазером, а рассказанную им в «Бесогоне» версию гибели Карбышева ахинеей. Также Доренко предложил отобрать у Михалкова камеру и микрофон.
Режиссера обидели слова Доренко, и в следующем выпуске своей авторской программы он назвал его слова «абсолютным оскорблением сверху вниз наотмашь всех вас, которые смотрят наши передачи, пишут нам письма».
«На каждый роток не накинешь платок. Но это радиостанция «Говорит Москва», голос столицы нашей родины. Эта хамская приблатненность, словесная диарея… Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать со своими радиослушателями как гуру, как элита?» — возмутился Михалков.