Власти изучают предложение Церетели об установке статуи Христа в Приморье

В пятницу на сайте духовно-православного центра Вятский Посад был опубликовали аудио-комментарий руководителя проекта "Вятский Посад" Геннадия Цуркова радиостанции "Москва FM". Цурков рассказал, что идея установить статую Иисуса Христа принадлежит духовнику патриарха Кирилла, схиархимандриту Илию. По его словам, ожидается, что на монумент соберут средства частные инвесторы, и он не будет похож на статую в Рио-де-Жанейро . Цурков отметил, что это частная инициатива, и согласования с РПЦ еще нет. На сайте опубликовано фото проекта статуи.

"Предложение поступило от скульптора Церетели. Сейчас этот вопрос изучается. То, что предложил Церетели, — (статуя) большой высоты. Вопрос находится в стадии обсуждения", — сказал Межонов.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока, в мэрию этот проект пока не поступал. Установку памятников и скульптур в городе согласует Совет по культуре и искусству.

"Общественные организации, которые хотят установить памятник, обращаются в управление культуры, и управление выносит предложение на обсуждение совета. Либо были случаи, когда люди напрямую обращались в приемную президента, и из приемной президента все равно (предложение) спускалось до совета по культуре. Если предложение вносят на уровне края, все равно оно спустится на обсуждение совета", — сказал собеседник.

Он добавил, что, кроме того, совет по культуре будет рассматривать этот вопрос, если поднимется общественный резонанс. "Пока этот вопрос не обсуждался", — отметили в мэрии.

Во Владивостокскую епархию предложение об установке монумента также не поступало.