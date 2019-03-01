Боксирующий «Дудь» взорвал Сеть

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Пользователи Сети обсуждают боксирующего на видео «Дудя» 

Рамблер 1 час назад
В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой молодой человек, напоминающий популярного журналиста и блогера Юрия Дудя, бьет по боксерской груше, применяя замысловатые приемы.
Пользователи теряются в догадках, действительно ли Юрий Дудь так мастерски орудует с боксерской грушей, или на записи человек, всего лишь похожий на автора Youtube-канала «вДудь».
Ролик был опубликован около двух месяцев назад, но вирусную популярность стал набирать только сейчас.
Сам журналист пока никак не комментирует видеозапись.
Общество , Видео , Юрий Дудь
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