Боксирующий «Дудь» взорвал Сеть

Пользователи Сети обсуждают боксирующего на видео «Дудя»

В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой молодой человек, напоминающий популярного журналиста и блогера Юрия Дудя, бьет по боксерской груше, применяя замысловатые приемы.

Пользователи теряются в догадках, действительно ли Юрий Дудь так мастерски орудует с боксерской грушей, или на записи человек, всего лишь похожий на автора Youtube-канала «вДудь».

Ролик был опубликован около двух месяцев назад, но вирусную популярность стал набирать только сейчас.

Сам журналист пока никак не комментирует видеозапись.