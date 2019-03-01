Светская львица указала нищебродам на их место

Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место

Виталия Южилина Актриса и бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Ее высказывание опубликовал в Twitter телеканал «Москва 24».

Столье посчитала, что вход в некоторые рестораны должен быть ограничен.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заключила 37-летняя актриса.

Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание Столье.

«Нужно таких отправлять на общественные работы, глядишь, мозгов прибавится», — гневались одни.

«Чтобы ты обожралась своей икрой», — язвили другие.

«Ее бы, стерву, в сталинские лагеря», — возмущались третьи.

Позже Столье удалила пост из социальных сетей.