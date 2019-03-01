Светская львица указала нищебродам на их место

Актриса и бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Ее высказывание опубликовал в Twitter телеканал «Москва 24».
Столье посчитала, что вход в некоторые рестораны должен быть ограничен.
«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заключила 37-летняя актриса.
Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание Столье.
«Нужно таких отправлять на общественные работы, глядишь, мозгов прибавится», — гневались одни.
«Чтобы ты обожралась своей икрой», — язвили другие.
«Ее бы, стерву, в сталинские лагеря», — возмущались третьи.
Позже Столье удалила пост из социальных сетей.
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