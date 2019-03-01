Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиентка Сбербанка возмутилась тем, что она «Б» 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/oleg.pliska
В соцсетях высмеяли систему электронной очереди в Сбербанке, согласно которой клиент в ожидании услуги получает номер с указанием буквы. Не всем такие обозначения приходятся по душе.
Большой пост с рассуждением о присуждении живому человеку буквенно-цифрового обозначения в Facebook разместил пользователь Олег Плиска. Он предположил, что сотрудники банка вполне могут «провести карточкой для личностной идентификации» и, получив необходимую информацию, называть клиента по имени-отчеству.
«Добрый день, Олег Александрович!» — приветствует меня операционист.. и наступает полная гуманизация обслуживания. Где во мне видят человека, а не номер», — пишет Плиска, недоумевая, почему этого до сих пор никто не сделал (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).
Пользователь привёл в пример разговор двух немолодых дам, находящихся в очереди в одном из отделений Сбербанка. Одна из них поинтересовалась, какой номер у подруги.
«Б117!» — прозвучал ответ.
«О, Машка, даже здесь все знают, что ты б. !» — последовала реплика.
По словам, Плиски диалог сначала вызвал непонимание со стороны других посетителей банка, но спустя мгновение все «грохнули от смеха».
Комментарии23
Общество , Сбербанк России
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире Украина
Мадуро перенесет офис PDVSA в Москву
Латинская Америка В мире
Лукашенко выдвинул неожиданное предложение по РФ
СНГ В мире
«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения
Шоу-бизнес Статьи
«Ты че, фраерок?»: физрук пригрозил ученику расправой
Происшествия
В Москве нашелся «самый романтичный дворник»
Новости Москвы
Петросян нанес удар по Степаненко
Шоу-бизнес Общество
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Два российских фрегата «зажали» эсминец США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение