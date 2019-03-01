Клиентка Сбербанка возмутилась тем, что она «Б»

В соцсетях высмеяли систему электронной очереди в Сбербанке , согласно которой клиент в ожидании услуги получает номер с указанием буквы. Не всем такие обозначения приходятся по душе.

Большой пост с рассуждением о присуждении живому человеку буквенно-цифрового обозначения в Facebook разместил пользователь Олег Плиска. Он предположил, что сотрудники банка вполне могут «провести карточкой для личностной идентификации» и, получив необходимую информацию, называть клиента по имени-отчеству.

«Добрый день, Олег Александрович!» — приветствует меня операционист.. и наступает полная гуманизация обслуживания. Где во мне видят человека, а не номер», — пишет Плиска, недоумевая, почему этого до сих пор никто не сделал (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).

Пользователь привёл в пример разговор двух немолодых дам, находящихся в очереди в одном из отделений Сбербанка. Одна из них поинтересовалась, какой номер у подруги.

«Б117!» — прозвучал ответ.

«О, Машка, даже здесь все знают, что ты б. !» — последовала реплика.

По словам, Плиски диалог сначала вызвал непонимание со стороны других посетителей банка, но спустя мгновение все «грохнули от смеха».