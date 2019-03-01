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Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве. Об этом сообщает «Дождь» в пятницу, 1 марта.
Глава объединения Виктория Ваганова пояснила, что на дрессировщика уже готовят заявление в Следственный комитет. Его подозревают в умышленном банкротстве трех компаний, которые занимались продажей билетов в ходе гастролей Большого московского цирка в крупнейших городах России, а также в Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах. Они не расплатились с артистами и заказчиками, а затем были признаны разоренными. Речь идет о компаниях «Нил-Медиа», «Лайв Концерт» и о фирме индивидуального предпринимателя Андрея Балашова.
Сам Запашный свою вину не признал и объяснил, что в шоу-бизнесе случаются разные ситуации.
«Есть люди, которые рискуют своими собственными деньгами, проводят гастроли по всему миру, работают со многими компаниями, есть успешные люди, есть неуспешные, и никто не застрахован», — отметил он.
По словам дрессировщика, в последние годы прибыль цирка, которым он руководит, растет.
В феврале Запашный обратился в полицию из-за сообщений, полученных в Instagram. Неизвестный мужчина угрожал его жизни и обещал встретиться с ним.
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Общество , Андрей Балашов , СКР
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