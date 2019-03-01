Родительский самосуд над школьником с окунанием в унитаз обрастает делами

По его словам, расследование ведется по статье о халатности сотрудников учебного заведения, допустивших инцидент.

Задержанных по делу пока нет.

Директор школы и классный руководитель отстранены от должности. Начальнику городского управления образования объявлен выговор.

Следователи указывали, что инцидент стал результатом затянувшегося конфликта в школе. К такому выводу они пришли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного сразу после ЧП по статье 116 УК РФ («Побои»).