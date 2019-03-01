Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родительский самосуд над школьником с окунанием в унитаз обрастает делами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»
Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело после учиненного родителями самосуда над пятиклассником в школе города Большой Камень (Приморский край). Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель регионального управления СК Сергей Педорич.
По его словам, расследование ведется по статье о халатности сотрудников учебного заведения, допустивших инцидент.
Задержанных по делу пока нет.
Директор школы и классный руководитель отстранены от должности. Начальнику городского управления образования объявлен выговор.
Следователи указывали, что инцидент стал результатом затянувшегося конфликта в школе. К такому выводу они пришли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного сразу после ЧП по статье 116 УК РФ («Побои»).
Пятиклассник в течение долгого времени безнаказанно издевался над сверстниками. Администрация школы не реагировала на жалобы родителей пострадавших. Однажды он принес в учебное учреждение нож и угрожал им другим детям. Пожаловавшаяся на это мать одного из школьников была вынуждена перевести своего ребенка в другое учебное заведение. Когда мальчик избил одноклассницу, и она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки, родители насильно завели хулигана в школьный туалет и там окунули головой в унитаз. Одного из них — многодетного отца Сергея Козлова задержали, но суд отказался брать его под стражу.
Последние новости
Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео Раскрыта причина гибели группы Дятлова
Комментарии
Общество , Образование , Происшествия , Сергей Козлов , СКР , Большой Камень , Приморский Край
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Россиян ждут длинные выходные
Общество Социология
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Ультиматум для России? Зеленский выдвигает условия
В мире Политика
Последняя надежда: зачем посланник Мадуро едет в Москву
В мире Политика
Фанаты проигнорировали Киркорова
Шоу-бизнес
Андреева распугала медведей в Сибири
Шоу-бизнес
Комик облизнул журналиста во время репортажа
Шоу-бизнес Общество
Сколько «загребает» Друзь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение