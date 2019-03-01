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Пока вы спали: Предложена альтернатива пенсионной системе 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС

Предложена альтернатива пенсионной системе

Пенсионная реформа в России могла обойтись без повышения возраста выхода на пенсию, пишет «Коммерсант». Рекомендации правительству по преодолению пенсионного кризиса кроме Центра социального анализа и прогнозирования РАНХиГС давали еще и эксперты Центра стратегических разработок. Они предлагали отказаться от балльной пенсионной системы и основываться на средней продолжительности трудовой деятельности, поднять МРОТ, чтобы выросли производительность труда и доходы системы, а также обязать работников уплачивать половину своих отчислений на социальное страхование.

Путин позвал МВД на защиту бизнеса

Министерство внутренних дел должно присоединиться к защите бизнеса от необоснованного давления. Об этом, как пишут «Известия», заявил президент России Владимир Путин. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД глава государства отметил, что у правоохранителей «своя», «подчас» не лишенная «здравого смысла», «правда», и именно по этой причине ведомству следует включиться в работу по улучшению делового климата в стране, а именно к созданию цифровой платформы для жалоб бизнеса на давление.
«Обращаю внимание: формальные отписки никому не нужны», — предупредил Путин.

Трамп и Ким разошлись во мнениях

Лидеры США и Северной Кореи не подписали никаких соглашений на втором подряд саммите из-за разногласий в вопросах санкций и денуклеаризации, пишут «Известия». Саммит лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершился накануне. На итоговой пресс-конференции Трамп объяснил, что соглашение не было подписано, потому что Ким Чен Ын согласился лишь на частичную денуклеаризацию, но хотел при этом снятия санкций.
«Для преодоления пропасти необходимо время», — добавил Трамп.

«Не все рублю Масленица»

Доллар и евро могут подорожать на полрубля в течение следующей недели, заявил «Российской газете» аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский. По его словам, сегодня российская валюта может ослабнуть до 66,05 за доллар и 74,9 за евро, если публикации индекса производственной активности PMI в США и индекса потребительских цен Еврозоны продемонстрируют улучшение ситуации там. В течение будущей недели рубль может продолжить ослабевать (до 66,3-66,4 за доллар, до 75,3-75,5 за евро) на фоне все более сильного проявления «долгоиграющих» негативных факторов для экономики РФ, например, санкций.
«Так что не все рублю Масленица», — отметил Перекальский.

Армия скоро получит С-500

Зенитный ракетный комплекс С-500 поступит на вооружение войск России в ближайшее время, заявил «Красной звезде» генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Военный рассказывал журналистам об учебных центрах, входящих в состав Военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова, которую он возглавляет. Рассказывая о центре подготовки специалистов ЗРК в Гатчине Ляпоров упомянул, что первые офицеры, учившиеся работе на С-500, выпустятся из академии в 2019 году.
«С-500 пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», — добавил генерал-лейтенант.
Комментарии20
Общество , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , МВД , РАНХиГС , газета "Известия" , "Российская газета"
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