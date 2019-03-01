«Лавина вызвала панику»: как умирали дятловцы

Туристы из группы Игоря Дятлова погибли 60 лет назад во время похода на Северном Урале из-за резкого ухудшения погоды и схода небольшой лавины. К таким выводам пришли криминалисты Следственного комитета , проводившие проверку по делу в 2015 году. Сейчас аналогичной работой заняты представители Генпрокуратуры

В ночь на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала, где при загадочных обстоятельствах погибли туристы из группы Игоря Дятлова, прошел фронт циклона в направлении с северо-запада на юго-восток. Об этом свидетельствует анализ данных ближайших к месту трагедии метеостанций, который в 2015 году в рамках проверки Следственного комитета России провели известный криминалист Владимир Соловьев и почетный сотрудник этого ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Итогом проверки стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области », подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года. Результаты работы специалистов попали в распоряжение « Московского Комсомольца ».

Как удалось установить криминалистам, прохождение фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.

«Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 1 февраля 1959 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной», — отмечалось в работе Соловьева и Шкрябача.

Именно разгул стихии отрабатывается сейчас Генеральной прокуратурой в качестве приоритетной версии случившегося. Как заявлял в начале февраля начальник Управления по надзору на исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, группой экспертов, которая в марте побывает месте ЧП в окрестностях горы Холатчахль и проведет необходимые эксперименты, рассматриваются три причины гибели студентов: сход лавины, снежная доска или ураган. Криминальные версии при этом полностью исключаются.

«Попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом, — указывалось в заключении СКР. — Имеется достаточно примеров, когда сошедший слой снега толщиной около 20 см размером 3 на 3 метра убивал людей».

Соловьев и Шкрябач объясняли отказ проводивших следствие в 1959 году от этой версии ошибочной оценкой ситуации: участники спасательных работ и представители прокуратуры работали на месте происшествия в хорошую погоду. К тому же за 26 дней, что прошли после гибели туристов, снежный покров значительно изменился, а ветер разметал следы лавины. Согласно представлению криминалистов СКР, события 60-летней давности развивались примерно так: «Буран продолжался, и через некоторое время масса снега на склоне стала критической. Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки.

Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику.

Быстро усиливавшееся давление снега не дало возможности не только взять верхнюю одежду, но и организованно покинуть палатку. Видимо, этот процесс занял несколько секунд. Последние из покинувших палатку продирались уже через все увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса. Единственной возможностью попытаться выжить в тех условиях для них была попытка как можно быстрее спуститься в лес, создать укрытие и обеспечить теплую ночевку до улучшения погоды».

На таком морозе и ветру полураздетые и босые туристы могли продержаться не более 2–3 часов. Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер у кедра. Но затем дятловцы совершили еще одну ошибку — разделились. Эксперты уверены, что те четверо туристов, тела которых были обнаружены в русле ручья только в мае, оказались заживо погребены слоем промерзшего снега высотой не менее 5 метров после того, как снежно-ледовый перешеек провалился под их тяжестью.

«Исходя из изложенного, обстоятельства гибели туристов не имеют никакой скрытой подоплеки, а все возникшие вопросы и сомнения — последствия непрофессионализма и неполноты работы по делу», — резюмировали Соловьев и Шкрябач.

2 февраля в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция, посвященная исследованиям гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. На ней был представлен новый документ — записка прокурора Темпалова следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года, в которой тот пишет, что выезжает для расследования.

Однако о гибели туристов стало известно только 26 февраля: на этом несоответствии построена версия руководителя Фонда памяти Дятлова Юрия Кунцевича и его сторонников о якобы организованной силовиками инсценировке места трагедии.

Фальсификацию уголовного дела по факту гибели группы Дятлова пытается доказать исследователь Олег Архипов

«Записка говорит о том, что трупы были найдены до официальных поисков, о том, что данное уголовное дело проводилось, чтобы легализовать найденные тела. Были какие-то согласования о том, какие будут вариации поисковых работ», — уверен он.

Впрочем, высказывалось мнение и о том, что дата проставлена по ошибке. Такую версию, в частности, отстаивает надзирающий прокурор Курьяков, уверенный, что Темпалов, выводя на листке слово «февраль», на самом деле имел в виду «апрель».