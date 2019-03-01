Аварийным диспетчерам дали на ответ 5 минут

Жильцы многоэтажек смогут дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) в течение пяти минут. Если ответить за это время нет возможности, то в течение 10 минут диспетчер должен совершить обратный звонок.

Такой же срок отведён на рассмотрение заявок, поступивших в виде голосовых и электронных сообщений. Новый регламент вводят поправки в законодательство об управляющих компаниях, они вступают в силу 1 марта. Они же предписывают, что заявки АДС должны регистрировать в круглосуточном режиме. Кроме того, теперь все разговоры при обращении жильцов в аварийную службу будут записываться.

Также установлены предельные сроки реагирования АДС на обращения жильцов:

30 минут — на локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем (отопление, канализация, водопровод и электросети); 2 часа — на ликвидацию засоров в канализации и мусоропроводе; 3 суток — устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем.

Чинить мелкие неисправности аварийщики будут в круглосуточном режиме (кроме засоров мусоропровода — его можно устранять только с 8.00 до 23.00).

В случае аварийного повреждения внутридомовых инженерных сетей, диспетчерская служба должна также сообщить о проблеме муниципальным органам власти.

АДС также обязаны контролировать сроки и качество исполнения заявок, в том числе с помощью фотофиксации и опросов жильцов.

Новые требования введены и для сотрудников АДС, которые работают по устранению неисправностей.

Теперь они должны при себе обязательно иметь:

служебное удостоверение; опознавательный знак (бейджик или нашивку) с названием организации, ФИО и профессиональной специализацией; одноразовые бахилы.