Россиян ждут длинные выходные

Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что россиян ждут три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта, передает ТАСС

Это связано с тем, что 8 марта отмечается Международный женский день.

"8 марта приходится на пятницу, поэтому на предстоящей неделе россиян ждут трехдневные выходные. При этом продолжительность рабочего дня в четверг, 7 марта, сокращается на один час", — сказал Шкловец.

Он добавил, что следующими по продолжительности выходными будут первые майские праздники с 5-дневным периодом отдыха (с 1 по 5 мая), а спустя три рабочих дня — еще четыре выходных подряд (с 9 по 12 мая).

Ранее в Роструде напомнили, что в в связи с тем, что День защитника Отечества в этом году пришелся на субботу, дополнительный выходной день был перенесен на 10 мая.