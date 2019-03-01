«Единственный случай, когда Русь оказалась завоеванной»

В 2019 году в казахстанской Астане и в российской Казани широко отпразднуют 750-летие Золотой Орды, наследниками которой считают себя и казахи, и татары. Почему этот юбилей на самом деле является надуманным, а слово «Орда» в русском языке приобрело негативную окраску? Была ли Московская Русь частью Золотой Орды и как их взаимоотношения повлияли на становление и развитие Российского государства ? Может ли современная Российская Федерация тоже считатьcя преемником Орды? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН (ИРИ РАН), главный научный сотрудник ИРИ РАН Вадим Трепавлов.

С «проклятою» Ордой

«Лента.ру»: После выхода сериала «Золотая Орда» в 2018 году казанские историки возмущались тем, что в нем «изображают Орду как какое-то инфернальное зло, которое существует вне Руси и является злокозненной силой, которая давит Русь». И действительно, слово «орда» в русском языке имеет однозначно негативную коннотацию. Вспомнить хотя бы песню «Священная война» или то, как сейчас украинские тролли в соцсетях, пытаясь как-то задеть русских, обзывают нас ордынцами. Откуда идет эта историческая традиция, которую Лев Гумилев назвал «черной легендой»?

Вадим Трепавлов: Эта традиция идет с тех времен, когда слово «орда» проникло в язык и сознание русских людей. Тот фильм, о котором вы говорите, целиком находится в русле нашей руссоцентричной культуры. Негативное отношение к Орде — это порождение русской исторической памяти. С XIII века она ассоциируется с разорением, с тяжелой данью и опустошительными набегами. Это был единственный случай в истории, когда русская земля оказалась завоеванной. Разумеется, все это не способствовало положительному восприятию Орды. К тому же такое представление наслаивалось на особенности сознания средневекового человека.

Это сознание было особенным?

Русские люди рассматривали монгольское нашествие как небесную кару, как божье наказание за предыдущие десятилетия непрерывных междоусобиц и раздоров. Это тоже в русском языке добавило негативного смысла в понятие «Орда». Но одновременно восприятие ордынского владычества как наказание за грехи выражалось в том, что на Руси его переносили смиренно. Ведь за все долгие десятилетия ордынской власти не было ни одного восстания против нее самой, вспыхивали лишь волнения против ее злоупотреблений.

А как же крупные восстания в Новгороде и в городах Северо-Восточной Руси на рубеже 1250-1260-х годов?

Об этом я и говорю. Это были выступления не против ханской власти как таковой, а против злоупотреблений со стороны мусульман-откупщиков, собирающих дань в русских городах. В этом же ряду стоит восстание против бесчинств ханского посла и его свиты в Твери в 1327 году.

Но я согласен с историками из Татарстана , что сейчас нужно уходить от прежних историографических стереотипов и устаревших публицистических штампов в изображении Золотой Орды. Она была гораздо более интересным и сложным явлением, а вовсе не сборищем свирепых кочевых степных разбойников, как многие у нас до сих пор считают.

Но есть и противоположная точка зрения, которую сейчас активно продвигают историки из Татарстана и Казахстана. Они стремятся доказать, что Орда представляла собой блестящую высокоразвитую цивилизацию Евразии. Насколько это соответствует реальности?

Истина, как обычно, посередине. Проблема вот в чем. Золотая Орда была сложным организмом. Если читать труды нынешних татарстанских и казахстанских историков, а также работы археологов, исследующих золотоордынские города, возникнет впечатление, что это была развитая городская цивилизация с высокой самобытной культурой. В реальности же абсолютное большинство жителей Золотой Орды оставались кочевыми скотоводами. Это совсем другой полюс культуры, который археологически трудно уловить.

К тому же известные нам источники (хотя в основном их писали никогда не бывавшие в Орде иноземцы) повествуют именно о том, что происходило в городах, — о событиях при ханском дворе, настроениях среди аристократии и купечества. Но кочевая степь — основа Золотой Орды — оказывалась за пределами их внимания. Поэтому, с моей точки зрения, говорить об Орде как о блестящей высокоразвитой цивилизации Евразии — это все-таки одностороннее представление.

Своеобразное иго Насколько уместно употреблять формулировку «монголо-татарское иго»? Кажется, несколько лет назад в учебниках истории его заменили на нейтральную: «система зависимости русских земель от ордынских ханов».

Это была своего рода уступка историкам из Татарстана, которых я, конечно, понимаю. Но я считаю, что не надо отказываться от слова «иго». Просто нужно объяснять его значение, тем более что оно давно уже превратилось в научный термин. Я думаю, что не следует нарушать устоявшуюся историографическую традицию, оглядываясь на комплексы некоторых современных потомков Золотой Орды. В конце концов, ордынское иго на Руси было гораздо менее тяжелым, чем пятисотлетнее османское иго на Балканах.

Вы говорили, что «не нужно усматривать в факте давней подчиненности Руси и ее вхождении в состав Монгольской империи что-то унизительное или несовместимое с престижем русского "народа-богоносца". Пребывание в составе крупнейшей державы Средневековья и тесная связь с Золотой Ордой придали русской государственности и культуре особое своеобразие». В чем заключалось это своеобразие?

Древнерусское государство было одним из типичных европейских образований того времени, хотя и периферийным. До монгольского нашествия Русь развивалась в том же направлении, что и ее западные соседи. Но при ордынском владычестве контакты русских земель с остальной Европой свелись к минимуму — пожалуй, именно тогда впервые в нашей истории возник «железный занавес», а Европа и Русь разошлись в разные стороны.

О влиянии Орды на Московскую Русь написано уже много. Это своеобразная монархическая государственность с абсолютной властью верховного правителя, чего не было в Европе. Если до монгольского нашествия во всех крупных русских городах существовали вечевые собрания и выборные должности, то при ордынском владычестве русские элиты встроились в номенклатуру Монгольской империи, сверху донизу пронизанную «ярлычной» инвеститурой.

Что это означает?

То, что на любую должность вышестоящий правитель выдавал ярлык — своего рода лицензию на власть. В этих условиях не оставалось места для народного самоуправления. Так постепенно закладывались основы русского самодержавия. Кстати, и в организации военного дела московские князья очень много позаимствовали у ордынских ханов.

Другим наследием ордынского владычества был подчиненный статус всех подданных по отношению к верховному правителю. Как ни парадоксально, но это наиболее ярко проявилось уже после ордынской власти, когда московский князь стал верховным повелителем для всех слоев русского общества. Древний термин «холоп» получил новое значение, став в том числе калькой с тюркского слова «кул» (раб) — так называли себя подданные ордынских ханов, обращаясь к ним с просьбами.

А в культуре?

В русской культуре существует множество тюркских заимствований в языке, в одежде и даже в кулинарии. Особенно это касается допетровского периода нашей истории. Здесь Русь уместно сравнить с Испанией, где обширное мавританское влияние существенно обогатило культуру.

Получается, вы считаете русский самодержавный деспотизм, отдельные черты которого проявляются и поныне, исключительно ордынским наследием?

Да, я действительно так думаю.

Но ваш коллега Игорь Данилевский полагает, что во Владимиро-Суздальской земле такая система власти установилась еще до монгольского нашествия, при князе Андрее Боголюбском.

Понимаете, самодержавных монархов хватало и в Европе, но там не установился самодержавный деспотизм в качестве постоянно функционирующей системы власти. Андрей Боголюбский с его порядками был исключением из ряда древнерусских князей. К тому же не будем забывать, что кончил он плохо.

Завоевание без оккупации

Почему вы считаете, что Северо-Восточная Русь была частью Золотой Орды? Многие историки с вами не согласятся.

Золотая Орда была типичной архаичной империей, в которой разные ее части имели разный статус. О том, что Северо-Восточная Русь входила в состав Золотой Орды, говорят два обстоятельства. Во-первых, жители этих русских княжеств, как и все остальные подданные империи, платили в ханскую казну «выход», то есть налог. Во-вторых, практика выдача ярлыков на правление, без которых ни один ханский улусник не мог получить власть. И Русь в эту систему была встроена.

Если это так, то какой статус княжества Северо-Восточной Руси имели в составе Орды?

Довольно своеобразный. Если вся территория Золотой Орды была поделена на улусы, то русские княжества оставались под властью своих исконных правителей.

То есть их статус был уникальным?

Нет. В таком же положении находились Грузия, сельджукская Малая Азия, страна енисейских киргизов, Уйгурия и некоторые другие территории.

Вы оговариваетесь, что княжества Северо-Восточной Руси были завоеванными, но не оккупированными ордынцами.

Но это действительно так — ордынцы никогда не держали на Руси свои гарнизоны. Иногда лишь приезжали ханские посольства или периодически заходили отряды сборщиков дани.

По вашим словам, Москва после распада Золотой Орды стала участником борьбы за ее геополитическое наследство. Получается, что Великое княжество Московское было таким же осколком Золотой Орды, как Крымское, Казанское и Астраханское ханства или Ногайская Орда?

В некотором смысле это так, хотя мне не нравится слово «осколок», мне ближе термин «наследник». Однако земледельческая, православная, славянская Московская Русь в этническом и культурном отношении существенно отличалась от перечисленных вами мусульманских тюркских ханств. Со всеми ними в XV-XVI веках у нее развернулась ожесточенная конкуренция за наследие Золотой Орды: за территории, за торговые пути, за политическое влияние.

Почему именно Москва победила в этом историческом противоборстве за господство в Северной Евразии?

Об этом нужно говорить отдельно. Вкратце можно выделить две причины. Во-первых, это результат умелой политики московских князей, которые смогли нейтрализовать конкурентов среди русских князей и сконцентрировать под своей властью огромные ресурсы.

Во-вторых, опираясь на служилое сословие (будущее дворянство), московские князья постепенно консолидировали вокруг себя большинство русских княжеств и в итоге подчинили себе разрозненные ханства, оставшиеся после распада Золотой Орды. Исключениями стали Крымское и Казахское ханства, сохранившиеся до XVIII-XIX веков.

Есть такой философский постулат, что всякая сложность делает любую систему более устойчивой. Можно ли сказать, что взаимодействие с Ордой и с другими восточными влияниями сделало российскую государственность более сильной, крепкой и прочной?

Несомненно. Такой многоплеменный космос, как Россия, мог сохраниться и выжить, а не распасться наподобие «лоскутных» государств вроде Австро-Венгрии или Югославии, только благодаря тому, что в процессе своего становления и развития она активно использовала приемы, унаследованные в том числе от эпохи Золотой Орды. В одних случаях наши правители делали это сознательно, в других ситуациях не отдавали себе в этом отчет, поскольку многие практики уже были наработанными.

Ордынское наследие

Как вы думаете, есть ли у современной России историческая преемственность по отношению к Золотой Орде?

Московские государи наследовали прежде всего административные методы ханов Золотой Орды. Они позаимствовали у своих предшественников технологию власти, да и то в основном это касалось их неславянских подданных. После разгрома поволжских ханств московский князь стал старшим государем для местного тюркоязычного населения, а потом и для населения Сибири.

Он тоже потом выдавал ярлыки (в Москве их предпочитали называть грамотами) на правление местным ханам, его представители взимали ясак (натуральный налог) и брали аманатов (заложников). Так было удобнее управлять огромной территорией. Ведь по историческим меркам Московское государство разрасталось стремительно — практически за век русские дошли до Тихого океана. Вот тут им и пригодились методы управления, оставшиеся от Орды.

Но все это было не потому, что московские князья полагали себя наследниками ханов Золотой Орды. Русское государство было православным царством, осознавало себя Третьим Римом и преемником рухнувшей Византии. Недаром Иван Грозный считал себя прямым потомком императора Августа и Рюрика. Поэтому ни о какой идейной преемственности Московской Руси в отношении Золотой Орды говорить нельзя. Иными словами, идеология Московского государства была полностью европейско-византийской, но в технологии власти применялись многие ордынские практики.

Ваш коллега из Татарстана Рафаэль Хакимов считает, что русские княжества «просто уничтожали друг друга, а Золотая Орда помогла им прекратить эти междоусобицы и наконец объединиться». Вы тоже считаете, что нахождение Северо-Восточной Руси в составе Золотой Орды способствовало объединению русского государства?

Я убежден, что абсолютно неправильно всякий раз привязывать историю Золотой Орды к русской истории, потому что она была самостоятельным субъектом исторического процесса. Золотая Орда — это не часть истории Руси, но неотъемлемая часть истории России.

Те скупые источники, которые сохранились до нашего времени, свидетельствуют о том, что в Орде крайне редко интересовались «русским улусом», или «московским вилайетом», как именовали Северо-Восточную Русь в средневековых текстах. По крайней мере в эпоху расцвета Золотой Орды и до «великой замятни» (смуты второй половины XIV века) Русь редко давала повод вспоминать о себе.

Я считаю, что нельзя приписывать Орде какое-либо фатальное влияние на течение русской истории. Достоверно известно, что в русских княжествах шли самостоятельные политические процессы. О русско-ордынских отношениях есть великолепные работы моего коллеги Антона Горского . Поэтому я не вполне согласен с утверждением уважаемого Рафаэля Сибгатовича. Мне представляется, что он преувеличивает влияние Орды на внутриполитическую ситуацию в Северо-Восточной Руси в то время.

Разве нет в этом противоречия? Вы сказали, что фатального влияния Орды на ход русской истории не было, и в то же время соглашаетесь, что нахождение Северо-Восточной Руси в ее составе привело к возникновению русского самодержавия.

Здесь нет никакого противоречия. Русское самодержавие — это объективное последствие того, что Северо-Восточная Русь стала частью Орды. Но я еще раз повторяю: ордынцы крайне редко вмешивались в русские дела. Приведу один из немногих таких примеров. В середине XIV века, когда Москва заметно усилилась, хан Узбек увидел в этом опасность и создал ей противовес — Нижегородско-Суздальское великое княжество.

Но простые русские люди во времена ордынского владычества татар практически не видели. На Руси появлялись лишь баскаки для сбора дани (и то лишь до начала XIV века) или ханские послы для зачитывания ярлыков на княжение, и потом они сразу же отправлялись восвояси.

Это правда, что князь был обязан встречать ханского посла у городских ворот и пешком вести его коня под уздцы до своего дворца?

Упоминание об этой процедуре встречается у польского историка Яна Длугоша, жившего в XV веке. Трудно сказать о достоверности этого свидетельства. Но, впрочем, такова была традиционная демонстрация покорности, принятая во многих культурах.

Юбилей курултая

Если я правильно понимаю, идея отметить 750-летие Золотой Орды сначала возникла в Казахстане, где вспомнили о Таласском курултае 1269 года, а потом ее подхватили в Татарстане.

Я считаю, что это надуманный юбилей. На самом деле в 1269 году Золотая Орда никакой независимости от Монгольской империи не получила. Я продолжаю придерживаться традиционной точки зрения, что это событие следует отсчитывать с 1266 года, когда ордынский правитель Менгу-Тимур впервые приказал отчеканить монеты со своей тамгой вместо тамги главного монгольского государя — великого хана.

Что такое тамга?

Это род личного герба.

А что же случилось в 1269 году?

В 1269 году улусные правители Борак-хан и Хайду-хан и представитель Менгу-Тимура встретились на реке Талас и договорились разделить сферы влияния. Но с похожей идеей еще в 1260 году выступил великий хан Монгольской империи Хубилай, поскольку это было логично и рационально для управления такой огромной территорией.

Нет ли угрозы того, что юбилей Золотой Орды для Казахстана и Татарстана может стать полем конкуренции и заложником различной политики памяти в тюркоязычном мире? Мы это сейчас видим на примере ожесточенных споров Украины и России за наследие Киевской Руси.

Надеюсь, что до этого не дойдет. История Золотой Орды — это общее наследие народов России и Казахстана. Хотя в Казахстане, насколько я понимаю, празднование будет проходить на государственном уровне, а у нас в России — на региональном: в этом году в Казани откроется юбилейный Международный золотоордынский форум.

Историк Игорь Данилевский как-то сказал, что история России включает в себя не только историю Московского государства, но и также историю Великого княжества Литовского и Золотой Орды. Вы согласны с этим мнением?

Безусловно. Здесь Игорь Николаевич абсолютно прав. Во время работы над двадцатитомной «Историей России», которая ведется сейчас в Институте российской истории РАН, я постоянно настаиваю на том, что неславянским государственным образованиям на территории будущей Российской Федерации должно быть отведено в ней подобающее место. Это касается в том числе и Золотой Орды, являющейся полноценной частью истории нашей страны.

Как в современной Российской Федерации преподносить непростую историю взаимоотношений Руси и Золотой Орды? У русских одна историческая память, у татар или башкир — другая.

Это очень сложный вопрос, и касается он не только тюркоязычных народов. То же самое на Кавказе: у русских одно отношение к Кавказской войне XIX века и деятельности генерала Ермолова, а у местных народов — совершенно иное.

Вот взять хотя бы покорение Казани Иваном Грозным в 1552 году. В Москве на Красной площади стоит построенный в честь этого события храм Василия Блаженного, но немало современных татар считают эту дату гибелью собственного государства и чуть ли не геноцидом своего народа. Или пример беклербека Едигея, которого вы называете последним могущественным «делателем ханов», но в русском народе его прежде всего помнят по разорительному нашествию 1408 года, столь колоритно показанному в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Можно ли сделать так, чтобы далекое прошлое народов современной России не разделяло их, а сближало? Чтобы никого не ущемить и не обидеть?

Если говорить об исторической памяти, то она воспитывается и внушается. С одной стороны, это слой низовой семейной памяти, с другой — то, о чем рассказывают в школе.

Но как обо всем этом надо рассказывать в школе?

Что это общая история людей, живущих в современной России. В ее прошлом было всякое — и жестокие конфликты между народами, и не менее жестокие распри внутри этих народов. Если говорить об ордынском владычестве на Руси или завоевании Казанского ханства Иваном Грозным, давайте не будем забывать, что речь идет о взаимоотношениях наших далеких предков, живших несколько столетий назад. Поэтому не нужно эмоционально оценивать последствия их поступков и переносить это на современность. История так распорядилась, что в результате разнообразных внутриэтнических и межэтнических конфликтов и контактов сложилось единое многонациональное Российское государство. И теперь Российская Федерация — общая родина для всех народов, чьи предки когда-то могли находиться в условиях жесткого противоборства.