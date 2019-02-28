«Не совершал никаких зверств»: сколько дали племяннику Киселева

Германии приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы Сергея Киселева , племянника телеведущего Дмитрия Киселева . Его признали виновным в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности Украины . По данным прокуратуры Мюнхена, в 2014 году гражданин Германии Киселев прошел военную подготовку, после чего отправился воевать в Донбасс. В 2018 году его арестовали в Болгарии и передали немецким властям.

Суд в Германии приговорил к двум годам и трем месяцам тюрьмы Сергея Киселева. Племянника ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрия Киселева признали виновным в подготовке преступления, угрожающего госбезопасности Украины. Соответствующее решение в четверг, 28 февраля, вынес Высший земельный суд Мюнхена

По данным немецкой прокуратуры, в 2014 году Сергей Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге , чтобы воевать на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как утверждает гособвинение, во время подготовки он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Сергей Киселев «планировал участие в вооруженном конфликте на территории Украины с целью включения (частей) Украины в состав Российской Федерации », сообщали в мюнхенском суде в начале февраля телеканалу Ostwest.

Изначально племянника телеведущего обвиняли по двум статьям: «подготовка преступления, угрожающего государственной безопасности» и «нарушение закона о контроле вооружения». Однако в ходе процесса с него сняли обвинения по второй статье. По мнению судьи, наказание по ней не сильно бы изменило срок лишения свободы. Также при вынесении приговора в Мюнхенском суде отметили, что у Сергея Киселева ранее не было судимости.

Сергей Киселев частично признал свою вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы, передает RTVi.

Адвокат осужденного Йоахим Шварценау утверждал, что среди доказательств сторона обвинения имеет только фотографии, где племянник телеведущего позирует с другими участниками боевой подготовки и получает медаль «Имперского легиона». Но нет ни одного снимка, где было бы видно, что он принимает непосредственное участие в самой военной подготовке, отмечал защитник.

Сам Сергей Киселев признал, что был на востоке Украины, однако утверждал, что никого не убивал. В Петербурге он, по словам молодого человека, не проходил военную подготовку, а лишь ждал отправления в Донбасс.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка племянника телеведущего Дмитрия Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины. Если его обвинят в непосредственном участии в боевых действиях, то дело будет вести уже федеральная прокуратура. За это его могут привлечь к ответственности, если только прокурорам удастся доказать, что Киселев лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие без разрешения официальных властей Украины. Но прокуратура такими сведениями не располагает, отмечает Deutsche Welle

Адвокат Сергея Киселева заявил RTVi, что его подзащитный «не совершал никаких зверств». «Это то, от чего он совершенно четко дистанцируется, подчеркивая сам: „Я никогда бы этого не делал“», — отметил Йоахим Шварценау.

Расследование в отношении племянника телеведущего началось в конце 2017 года. Решающим свидетельством, по данным СМИ, стало интервью Дмитрия Киселева в апреле 2016 года, когда он рассказал, что Сергей Киселев воевал в Донбассе.

«Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда. Воевал с сентября по декабрь. Даже был заместителем командира взвода», — заявил телеведущий.

О своем племяннике гендиректор МИА «Россия Сегодня» рассказывал и в интервью блогеру Юрию Дудю в 2019 году.

«Он сказал, что «я — русский, поеду поддерживать, поеду воевать», вот и все. У него погиб командир взвода, он взял на себя командование. И награжден даже какой-то медалью, наградой донецкой. А сейчас он сидит в тюрьме», — сообщил Дмитрий Киселев.

На заседании также цитировали интервью 2014 года для агентства ANNA-News, в котором сам Сергей Киселев признавался в участии в боях под Донецком. В частности, он говорил, что стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике.

По данным СМИ, Сергей Киселев имеет сан священника. Он является священнослужителем немецкого управления Русской православной церкви Московского патриархата

Накануне телеведущий и гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил ФАН информацию о суде над племянником.