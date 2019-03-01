Эксперты рассказали, как «перезимовал» Крымский мост

Специалисты исследовали автомобильный мост через Керчеснкий пролив на предмет возможных деформаций и отклонений от проектных параметров, сообщает ИА Крыминформ . По словам учёных, за прошедшую зиму переправа «пережила» более 900 штормовых часов и трафик из полумиллиона автомобилей.

Самым суровым месяцем минувшей зимы крымские метеорологи назвали январь.

«В определённые дни порывы ветра достигали 24 м/сек, а высота волн — 2,5 м», — заявили в Крымском управлении по гидрометеорологии им мониторингу окружающей среды.

Специалисты также отметили, что в первый месяц 2019 года выпало 64,3 мм осадков, что составляет 200% от нормы.

В инфоцентре «Крымский мост» подчеркнули, что за прошедшую зиму по переправе проехало более полумиллиона автомобилей. Всё время мост работал в штатном режиме, независимо от штормовых предупреждений и количества выпавших осадков. За состоянием моста в круглосуточном режиме следят более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS.

Проведённые исследования дали основание экспертам утверждать, что конструкция моста не претерпела каких-либо деформаций и отклонений от проектных параметров.

«Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», — заявили специалисты инфоцентра.

Эксперты также подчеркнули, что при проектировании моста были учтены особенности климатических условий региона. В связи с этим в конструкцию моста был заложен повышенный запас прочности.