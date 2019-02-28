Умер Владислав Федосеев

Сценарист фильма «Земля Санникова» Владислав Федосеев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Федосеев написал сценарии к фильмам «А человек играет на трубе», «Земля Санникова», «Подарок чёрного колдуна», «Цирк приехал», «Легенда древних гор», «Далеко-далече», «Золотая рыбка в городе N».

Прощание с Владиславом Федосеевым состоится 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.