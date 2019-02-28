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Умер Владислав Федосеев 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Сценарист фильма «Земля Санникова» Владислав Федосеев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.
Федосеев написал сценарии к фильмам «А человек играет на трубе», «Земля Санникова», «Подарок чёрного колдуна», «Цирк приехал», «Легенда древних гор», «Далеко-далече», «Золотая рыбка в городе N».
Прощание с Владиславом Федосеевым состоится 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.
Общество , Видео , Происшествия
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