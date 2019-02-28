«Единая Россия» выявила случаи двойных платежей за вывоз ТКО

Активисты проекта «Чистая страна» получили более ста сообщений от граждан, которые жалуются на то, что управляющие компании заставляют их переплачивать за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Они получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании. Мы подготовили и передали пакет документов на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах РФ», — сказал депутат.

Раньше плата за вывоз ТКО была включена в счет за содержание жилья. Однако с 2019 года плата за обращение с мусором вынесена в отдельную строчку. По идее, счет за содержание жилья должен стать меньше. Однако, проинформировал Владимир Бурматов, у жителей Волгоградской, Вологодской, Нижегородской, Смоленской и Костромской областей он нисколько не изменился.

Возьмем Волгоградскую область. У них плата за содержание жилья не изменилась — как было 467,09 рублей, так и осталось. При этом коммунальная услуга по обращению с ТКО составила еще 229,84 рублей сверху, — утверждает парламентарий.

Бурматов добавил, что есть регионы, где двойная плата была начислена по другой схеме. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе в квитанциях за январь текущего года появилась строка «Содержание контейнерных площадок» (37,62 рублей). Таким образом, реальная плата за мусор для одной семьи из четырех человек фактически выросла втрое.

Проект «Чистая страна» был создан «Единой Россией» для привлечения к контролю за реализацией национального проекта «Экология» общественников, экоактивистов и волонтеров. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства.

Напомним, что с 2019 года в России введена новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. На смену непрозрачным компаниям, имеющим зачастую весьма сомнительную репутацию, придут региональные операторы. Эти структуры будут отвечать за вывоз мусора из дворов жилых комплексов и от частных домов, за доставку отходов на мусоросортировочные станции и за утилизацию ТКО по современным стандартам.