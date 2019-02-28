В известной сети нашли люстры в форме свастики

Немецкие магазины ОБИ торгуют в России потолочными люстрами в форме свастики, обратили внимание пользователи социальных сетей.

На снимках, которые они публикуют, люстра и впрямь напоминает очертаниями свастику. Согласно информации в интернет-магазине ОБИ, люстра стоит 1969 рублей и «прекрасно впишется в современную обстановку спальни, прихожей или гостиной» благодаря своему «стильному» дизайну.

Люстра была выпущена на рынок под брендом JLight компанией «Торговый Дом "Регионы"». На сайте бренда сказано, что дизайн его светотехнических изделий «отвечает потребностям даже самого взыскательного покупателя», а требования к нему были «высокими».

В свою очередь, на сайте компании «Торговый Дом "Регионы"» сообщается, что она привлекает лишь «квалифицированных специалистов».

Согласно данным системы СБИС, ООО «Торговый Дом "Регионы"» полностью принадлежит некому Лю Вэю. Выручка фирмы за 2017 год составила 762 миллиона рублей, а прибыль — 245 тысяч.