Шифрин: Серебряков искренен в высказываниях о России, но должен думать о реакции

Ранее СМИ сообщили, что, выступая в Лондоне, Серебряков заявил, что россияне вынуждены "демонстрировать пcевдoпатриoтизм". Летом 2018 года актер в интервью блогеру Юрию Дудю сказал, что зачастую в России национальной идеей не являются "ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство", а "сила, наглость и хамство". Это высказывание также подверглось резкой общественной критике.

"Леша [Серебряков] опять стал хедлайнером, — отметил Шифрин. — Вообще человек, который делает резкие заявления, должен быть готов к тому, что за этим последует резкая реакция. Страна у нас сейчас не так сплочена, как в эпоху великих строек. Сейчас энтузиазма на все сто процентов населения не хватает, потому что есть вечное противостояние патриотов и "ватников", почвенников и либералов. Оно так очевидно в вопросах отношениях к Крыму, к внешней политике, что любое острое высказывание, конечно, порождает болезненную реакцию".

Шифрин добавил, что не может назвать Алексея Серебрякова другом, "но товарищем по работе", безусловно.

"Он очень чуткий партнер, — сказал артист. — Он такой "помогальщик", он из тех людей, которые думают не только о себе на съемочной площадке. Никогда не забуду его помощь и советы на съемках, я в кино к Кончаловскому пришел почти с улицы. Я — артист, но не человек кинематографа, нюансы поведения в кадре Серебряков мне быстренько нашептывал, ценные подсказочки успевал давать прямо перед командой "мотор".

За время совместной работы, продолжил Шифрин, он убедился в том, что Алексей Серебряков — очень искренний человек. "Какой бы ни была реакция на его слова о стране, о живущих в ней людях, он искренен, — считает артист. — Возможно, там есть непомерная резкость, преувеличенное отношение к извечным проблемам страны, но в них нет фальши. Он говорит то, что думает, а это большое достоинство, он живет на две страны, в России и в Канаде, у него есть право сравнивать".

Серебряков 25 февраля в беседе с ТАСС выразил надежду, что его негативные фразы о России, которые были вырваны из контекста, не помешают ему продолжать сниматься в РФ. Он отметил, что не понимает, почему возникла шумиха вокруг его фраз и воспринимает это "как бред". Артист добавил, что он — российский гражданин, у него "есть гражданская позиция", которую он иногда высказывает и не видит в этом "ничего страшного".