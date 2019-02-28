Спасшего детей из горящего дома жителя Екатеринбурга выселили из квартиры

Житель Екатеринбурга Геворг Аветисян, который в январе спас из горящего дома троих детей, сообщил РИА Новости , что власти выселили его вместе с семьей из квартиры. Районная администрация в ответ заявила, что екатеринбуржец не имел права на жилье, которое находится в муниципальной собственности.

Пожар в частном жилом доме на улице Депутатская в Екатеринбурге произошел 26 января. На момент пожара Геворг проезжал на автомобиле мимо дома и увидел дым. Остановился и пошел к дому, который уже горел. В окне он увидел, что кто-то машет руками и поспешил на помощь: разбил кирпичом окно и стал вытаскивать детей — двух девочек 12 лет и мальчика 10 лет. Никто из ребят не пострадал. Кроме того, рядом с горящим домом находился автомобиль, который Геворг защитил от огня, отбуксировав в безопасное место. За проявленную мужественность региональный главк МЧС вручил Аветисяну благодарственное письмо и огнетушитель.

Сам Геворг вместе с супругой Татьяной и пятью детьми жил в двухквартирном одноэтажном деревянном доме в Ленинском районе Екатеринбурга. Раньше дом принадлежал предприятию, на котором работал дедушка Татьяны, но потом перешел в муниципальную собственность.

"Мы жили не задумываясь, в 20 "квадратах" были прописаны 10 человек. В доме все рушилось: фундамент, потолок. Пожар был, ремонт делали, снова жили. Потом дом администрации нужен стал… Пришли с бумагами, попросили освободить жилое помещение. Мы, естественно, отказались. Они подали в суд, он признал их правыми, также выселил нас. Мы подали в областной суд на обжалование, и также суд на сторону администрации встал", — сказал собеседник агентства.

В администрации Ленинского района Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что данная квартира была предоставлена деду Татьяны Аветисян от предприятия "Свердлесмаш", после чего другие члены семьи вселились в квартиру. В 2016 году суд постановил, что Татьяна и ее дети признаны приобретшими право пользования жильем, но "в связи с отсутствием законных оснований занимать данное жилое помещение заявителям (Аветисянам) было отказано в заключении договора социального найма".

Согласно опубликованному на сайте решению Ленинского районного суда, администрация Екатеринбурга в июле 2018 года обратилась с иском о выселении семьи, так как та не обладала правом пользования квартирой. Суд установил, что Аветисяны не оформляли документы на вселение и признание их нуждающимися в жилье, из-за чего удовлетворил иск властей. Рассматривая апелляцию, Свердловский областной суд согласился с выводами Ленинского райсуда о том, что Аветисяны не имели прав на квартиру, и оставил жалобу без удовлетворения.

По словам Геворга, он с супругой подавал заявление об определении его семьи как нуждающейся, но власти им отказали.

"Заявили, что семья не имеет права жить в этом доме, так как он является государственным. Мы просили как малоимущая семья, ничего не дали. Мы просили, чтобы срок нам дали, чтобы не расселяться. Нам отказали. Не признали, как нуждающуюся семью", — отметил Аветисян.

Как добавили в районной администрации, семья Аветисянов на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья не состоит, в связи с чем они не могут обеспечить их жилым помещением, потому что это повлечет "нарушение норм действующего законодательства". Власти добавили, что семья может улучшить жилищные условия через социальные программы, если будет соответствовать их требованиям.

В свою очередь, Аветисян отметил, что воспользоваться госпрограммой для приобретения земли многодетные супруги также не могут, потому что, по его словам, у него до сих пор нет российского гражданства.