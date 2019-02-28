Дьявол в деталях: почему дорожает электричество

Анализ основных проблем в сфере тарифообразования в электроэнергетике и роли частных организаций в их решении стали главной темой состоявшегося в ТАСС доклада Центра политической информации (ЦПИ) Алексея Мухина . На протяжении последних лет рост тарифов традиционно вызывает широкий общественный резонанс и социальную напряженность. Докладчики видят причину в сложной системе тарифообразования, контроль за которой кроме государства должны осуществлять и частные организации.

В качестве примера они отметили деятельность АНО «ЦМОК», организованного бывшим высокопоставленным чиновником Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Алексеем Малоземовым, которая выполняет функции общественного мониторинга и контроля тарификации в электроэнергетике, а также проводит экспертизы по уголовным делам в этой сфере, в частности, сбытовых компаний.

Эксперты не сошлись во мнении, насколько подобные организации в своей деятельности можно считать независимыми и профессионально отстаивающими интересы именно общества, государства и участников рынка, а не аффилированных с ними лиц.

«Внутри этой цепочки очень много пространства для возникновения неких "черных ящиков", которые приводят в итоге к увеличению тарифов, — заявила на пресс-конференции старший аналитик ЦПИ Екатерина Дюдина. — Такая сложная и запутанная сеть позволяет как-то непрозрачно себя вести и добавлять в тариф еще и издержки, которые в итоге падают на потребителя, на бизнес, и этим нельзя быть довольным, что наше общество и показывает».

Как следует из доклада, иногда издержки от разных проявлений непрозрачного тарифообразования закладываются в тарифы самими энергетиками, что увеличивает конечные платежи и снижает эффективность всей системы. А бенефициарами незаконно добытых таким образом средств, как утверждают в СМИ, через оффшорные счета могут быть непосредственные организаторы таких схем, некоторые из них еще недавно занимали посты в государственных структурах.

В этом случае, подчеркнули на пресс-конференции, закономерным становится вопрос о необходимости обратить внимание законодателей и регуляторов к этой проблеме для принятия комплекса мер для защиты интересов государства, общества и участников рынка от деятельности недобросовестных некоммерческих организаций.

Авторы доклада отметили, что современное российское законодательство никак не регулирует деятельность частных некоммерческих контролирующих организаций в такой общественно важной сфере как тарифообразование. Подобная деятельность регулируется лишь федеральным законом о некоммерческих организациях, чего явно недостаточно в рамках столь чувствительной для государства сферы. Наличие таких «пустот» в российском правовом поле может приводить к злоупотреблениям со стороны частных некоммерческих контролирующих организаций, считают эксперты ЦПИ.

В результате частные организации осуществляют общественный контроль за тарифообразованием, часть из них фактически превратились в целые холдинги, где каждая компания отвечает за свой сегмент деятельности. Это отчетливо прослеживается на примере компаний, близких к упомянутому выше Алексею Малозёмову, отмечают докладчики.

По мнению экспертов центра, такие организации фактически выполняют роль посредника между бизнесом и госорганами. По сути, это негосударственные организации, специализирующиеся на экспертизе в области государственного регулирования тарифов и полномочия таких организаций никак не регламентированы правовыми источниками. В то же время, подчеркнули авторы доклада, на практике их экспертизы могут играть ключевую роль в фактическом регулировании тарифной политики и даже в правоприменении, включая уголовные дела.

«Они все — автономные некоммерческие организации, при этом называют себя общественными контролерами, но они не являются общественными организациями по своей юридической форме и не могут представлять общество, — отметил генеральный директор ЦПИ Алексей Мухин. — Примеров того, что тарифы снижались в результате деятельности таких организаций, мы не нашли».

По словам эксперта, ЦМОК Алексея Малозёмова является разветвленной сетью, которая действует в разных регионах и в значительной степени определяет правила тарифообразования, являясь посредником между государством и бизнес-сообществом.

«Непрозрачные "черные ящики" в деятельности этих организаций приводят к тому, что средства начинают гулять между компаниями, в том числе и офшорными, — сказал Алексей Мухин. — ЦМОК (…) занимается в том числе и консультированием компаний, деятельность которых иногда ведет к активизации правоохранительных органов, но при этом она выступает в довольно странном амплуа: иногда она защищает, а иногда топит некоторые компании. В этой связи возникают вопросы относительно ангажированности».

Также глава ЦПИ обратил внимание на то, что АНО «ЦМОК» и ООО «Центр модернизации и комплексного развития» возглавляют бывшие чиновники, которые много лет работали на госслужбе. «Смущает то, что эта отрасль фактически оккупирована бывшими выходцами из Федеральной службы по тарифам», — отметил он.

Очевидно, резюмируют докладчики, что государство уделяет особое внимание проблемам данной сферы, однако частные некоммерческие организации пока находятся за периметром государственного контроля.