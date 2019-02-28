Дьявол в деталях: почему дорожает электричество 

Анализ основных проблем в сфере тарифообразования в электроэнергетике и роли частных организаций в их решении стали главной темой состоявшегося в ТАСС доклада Центра политической информации (ЦПИ) Алексея Мухина. На протяжении последних лет рост тарифов традиционно вызывает широкий общественный резонанс и социальную напряженность. Докладчики видят причину в сложной системе тарифообразования, контроль за которой кроме государства должны осуществлять и частные организации.
В качестве примера они отметили деятельность АНО «ЦМОК», организованного бывшим высокопоставленным чиновником Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Алексеем Малоземовым, которая выполняет функции общественного мониторинга и контроля тарификации в электроэнергетике, а также проводит экспертизы по уголовным делам в этой сфере, в частности, сбытовых компаний.
Эксперты не сошлись во мнении, насколько подобные организации в своей деятельности можно считать независимыми и профессионально отстаивающими интересы именно общества, государства и участников рынка, а не аффилированных с ними лиц.
«Внутри этой цепочки очень много пространства для возникновения неких "черных ящиков", которые приводят в итоге к увеличению тарифов, — заявила на пресс-конференции старший аналитик ЦПИ Екатерина Дюдина. — Такая сложная и запутанная сеть позволяет как-то непрозрачно себя вести и добавлять в тариф еще и издержки, которые в итоге падают на потребителя, на бизнес, и этим нельзя быть довольным, что наше общество и показывает».
Как следует из доклада, иногда издержки от разных проявлений непрозрачного тарифообразования закладываются в тарифы самими энергетиками, что увеличивает конечные платежи и снижает эффективность всей системы. А бенефициарами незаконно добытых таким образом средств, как утверждают в СМИ, через оффшорные счета могут быть непосредственные организаторы таких схем, некоторые из них еще недавно занимали посты в государственных структурах.
В этом случае, подчеркнули на пресс-конференции, закономерным становится вопрос о необходимости обратить внимание законодателей и регуляторов к этой проблеме для принятия комплекса мер для защиты интересов государства, общества и участников рынка от деятельности недобросовестных некоммерческих организаций.
Авторы доклада отметили, что современное российское законодательство никак не регулирует деятельность частных некоммерческих контролирующих организаций в такой общественно важной сфере как тарифообразование. Подобная деятельность регулируется лишь федеральным законом о некоммерческих организациях, чего явно недостаточно в рамках столь чувствительной для государства сферы. Наличие таких «пустот» в российском правовом поле может приводить к злоупотреблениям со стороны частных некоммерческих контролирующих организаций, считают эксперты ЦПИ.
В результате частные организации осуществляют общественный контроль за тарифообразованием, часть из них фактически превратились в целые холдинги, где каждая компания отвечает за свой сегмент деятельности. Это отчетливо прослеживается на примере компаний, близких к упомянутому выше Алексею Малозёмову, отмечают докладчики.
По мнению экспертов центра, такие организации фактически выполняют роль посредника между бизнесом и госорганами. По сути, это негосударственные организации, специализирующиеся на экспертизе в области государственного регулирования тарифов и полномочия таких организаций никак не регламентированы правовыми источниками. В то же время, подчеркнули авторы доклада, на практике их экспертизы могут играть ключевую роль в фактическом регулировании тарифной политики и даже в правоприменении, включая уголовные дела.
«Они все — автономные некоммерческие организации, при этом называют себя общественными контролерами, но они не являются общественными организациями по своей юридической форме и не могут представлять общество, — отметил генеральный директор ЦПИ Алексей Мухин. — Примеров того, что тарифы снижались в результате деятельности таких организаций, мы не нашли».
По словам эксперта, ЦМОК Алексея Малозёмова является разветвленной сетью, которая действует в разных регионах и в значительной степени определяет правила тарифообразования, являясь посредником между государством и бизнес-сообществом.
«Непрозрачные "черные ящики" в деятельности этих организаций приводят к тому, что средства начинают гулять между компаниями, в том числе и офшорными, — сказал Алексей Мухин. — ЦМОК (…) занимается в том числе и консультированием компаний, деятельность которых иногда ведет к активизации правоохранительных органов, но при этом она выступает в довольно странном амплуа: иногда она защищает, а иногда топит некоторые компании. В этой связи возникают вопросы относительно ангажированности».
Также глава ЦПИ обратил внимание на то, что АНО «ЦМОК» и ООО «Центр модернизации и комплексного развития» возглавляют бывшие чиновники, которые много лет работали на госслужбе. «Смущает то, что эта отрасль фактически оккупирована бывшими выходцами из Федеральной службы по тарифам», — отметил он.
Очевидно, резюмируют докладчики, что государство уделяет особое внимание проблемам данной сферы, однако частные некоммерческие организации пока находятся за периметром государственного контроля.
«Посредник существует, когда отсутствует механизм взаимодействия между государством и бизнесом, государством и потребителем, между участниками рынка и потребителем — дьявол в деталях, то есть сами посредники убеждают нас, что они крайне необходимы. Только их деятельность приводит к увеличению тарифа без видимого результата, — приходит к выводам Алексей Мухин и задается целым рядом вопросов. — Если такие АНО действуют неэффективно, то зачем тогда эти издержки? (…) Почему средства выводятся в офшоры? Почему уже десятки лет говорят, что инфраструктура устаревает, тарифы повышаются, но где тогда деньги? Почему она постоянно устаревает, если тарифы повышаются? Возникает вопрос о целесообразности и необходимости посредников. В остальном пусть разбираются следственные органы и суд».