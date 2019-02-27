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Учитель избил школьника за неумение рисовать 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Следователи Смоленской области проверяют информацию об избиении ученика в школе города Сафонова. Инцидент, по некоторым данным, произошёл на уроке рисования.
Один из школьников заявил учителю, что не может ничего нарисовать. Педагог в ответ ударила ребёнка головой о доску и порвала на нём кофту.
Силовики тщательно изучат факты, изложенные в социальных сетях, после чего дадут оценку действиям как самой учительницы, так и администрации учебного заведения, сообщает сайт регионального СУ СКР.
Ранее News.ru писал, что Приморский суд не стал помещать под домашний арест мужчину, который был задержан по делу о самосуде над учеником пятого класса из города Большой Камень. По словам представителя регионального управления СК, другую меру пресечения просить не планируется.
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