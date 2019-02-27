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Минтруд: Безработица в начале 2019 года достигла исторического минимума 

Российская Газета + ещё 6 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Регистрируемая безработица в начале 2019 года в России была на уровне 0,9 процента — это минимум за всю историю наблюдений. Об этом говорится в отчете Минтруда, посвященном мониторингу и оценке качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.
"Уровень регистрируемой безработицы на 1 января в целом по Российской Федерации впервые за всю историю наблюдений оказался ниже одного процента" — говорится в отчете.
Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы был зафиксирован в Севастополе (0,2%), Ленинградской области (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%), Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской, Тульской, Сахалинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе (0,5%).
Самый высокий показатель отмечался в Ингушетии (8,7%), Чеченской Республике (8,0%), Тыве (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия-Алания, Алтай, Чукотском автономном округе (2,2%).
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Общество , Экономика , Минтруд
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