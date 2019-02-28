Настя Рыбка: У меня есть список жертв для соблазнения

В ходе пресс-конференции охотница на миллиардеров рассказала, что у нее есть список мужчин, которых она ждет в своей постели.

В 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

Депортированная из Таиланда, где провела 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе, Анастасия Вашукевич в России подозревается в вовлечении в занятие проституцией.

«Меня спрашивают, кто будет моей следующей жертвой. У мен в Instagram все опубликовано, весь список, кого я хочу увидеть в своей постели. Из них 5 жертв уже вычеркнуто. Я хочу познакомиться с Уилом Смитом, например. Дуров мне сам написал, причем после того, как я захотела с ним увидеться. Не скажу, было ли что-то с Дуровым», — заявила она.

В ходе пресс-конференции Настя Рыбка рассказала, что ее бывшую подругу заставили написать на нее заявление.