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Настя Рыбка: У меня есть список жертв для соблазнения 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 28 февраля 2019
Фото: Instagram
В ходе пресс-конференции охотница на миллиардеров рассказала, что у нее есть список мужчин, которых она ждет в своей постели.
В 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»
Депортированная из Таиланда, где провела 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе, Анастасия Вашукевич в России подозревается в вовлечении в занятие проституцией.
«Меня спрашивают, кто будет моей следующей жертвой. У мен в Instagram все опубликовано, весь список, кого я хочу увидеть в своей постели. Из них 5 жертв уже вычеркнуто. Я хочу познакомиться с Уилом Смитом, например. Дуров мне сам написал, причем после того, как я захотела с ним увидеться. Не скажу, было ли что-то с Дуровым», — заявила она.
В ходе пресс-конференции Настя Рыбка рассказала, что ее бывшую подругу заставили написать на нее заявление.
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Общество , В мире , Шоу-бизнес , ФСИН , Национальная Служба Новостей
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