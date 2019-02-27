Наследники Немцова поделили его состояние

Состояние российского политика Бориса Немцова , которое по предварительным данным может исчисляться суммой от 300 млн рублей до $1 млрд, окончательно поделили между собой его наследники, сообщает Комсомольская правда ». На имущество и деньги погибшего претендовали шесть человек.

Немцов не оставил завещания. Официально наследством, оставленным политиком, принято считать три квартиры в центре Москвы , одну в Ярославле , а также акции компаний и банковские вклады — именно это имущество эксперты оценили в сумму около 300 млн рублей. Впрочем, существует мнение, что основную часть накоплений политик хранил на зарубежных счетах — всего порядка $1 млрд

Изначально наследников состояния Немцова было пятеро: дочь Жанна от первого брака, двое детей от второго, а также дочь от гражданского брака с Ириной Королёвой и мать оппозиционера. Однако, позже о правах на наследство заявила некая Кристина Василенко, которая воспитывает дочь от политика — 11-летнюю Злату, а также москвичка Екатерина Ифтоди, родившая Немцову сына Борю.

Автор статьи уверяет, что до появления детей политика, о которых раньше никто не знал, раздел имущества не вызывал у родственников Немцова сильных разногласий. Например, двухуровневой квартирой на Малой Ордынке сегодня распоряжается гражданская супруга оппозиционера Ирина Королёва, а в «трёшке» на улице Татарской какое-то время жила его старшая дочь Жанна.

Екатерине Ифтоди долго пришлось доказывать, что её пятилетний сын Боря — прямой наследник политика, поскольку поначалу кроме фото с Немцовым и смс-переписки с ним доказательств у женщины не было. Однако, позже женщине всё же удалось провести ДНК-экспертизу, которая показала, что погибший является отцом её сыну с вероятностью в 99,9%. Родственники политика, ранее не признававшие родство с мальчиком, уступили Ифтоди право на наследство третьей квартиры в центре Москвы. Несмотря на то, что теоретически ребёнок может претендовать на часть зарубежных накоплений отца, Ифтоди от дальнейших судебных тяжб отказалась.