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Нерасторопного победителя лотереи лишат миллиона долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Guadalupe Pardo / Reuters
В американском штате Мичиган не смогли найти победителя лотереи Mega Millions, который выиграл миллион долларов (66 миллионов рублей). Об этом сообщает местная газета The Oakland Press.
Около года назад неизвестный приобрел лотерейный билет в аптеке в городе Ипсиланти. 2 марта 2018-го прошел розыгрыш Mega Millions, во время которого выпали отмеченные им цифры. Чтобы получить деньги, ему следовало обратиться в штаб-квартиру лотереи в столице штата Лансинге, но он так и не сделал этого.
На получение выигрыша отводится 12 месяцев. У победителя лотереи осталось меньше недели, что заявить права на свой миллион долларов. Если он не заберет деньги до 4 марта, их передадут в фонд помощи школам штата Мичиган.
В январе сообщалось, что в штате Южная Каролина четыре месяца не могли отыскать победителя Mega Millions, который выиграл 1,5 миллиарда долларов. Его исчезновение вызывало озабоченность у местных политиков, которые надеялись заложить налоги с выигрыша в бюджет штата.
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Общество , В мире , США
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