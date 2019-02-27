Рынска объяснила смерть Малашенко

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Рынска назвала смерть Малашенко «итогом войны» 

Рамблер 1 час назад
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска связала смерть бизнесмена со своей «войной» с его бывшей женой Еленой Пивоваровой.
«<…> Я вступила в войну за справедливость. Я кричала: взвод, в атаку! Мне надо было заниматься Игорем, не войной», — написала Рынска (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По ее мнению, она упустила «депрессивный приступ» мужа, так как «была по уши в войне», устала и перестала прислушиваться к нему, а он замкнулся в своей боли.
«Вот итог войны. Он мертв. Я почти мертва», — отметила она.
Она сравнила свою «войну» со Второй мировой, отметив, что «немцы уничтожили евреев и русских, но и своих тоже сколько полегло». Рынска пришла к выводу, что агрессия и войны приводят только к трагедиям, причем для всех участников.
По ее мнению, она должна была создавать дома «защищенность и покой», но сломалась в какой то момент.
Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
В середине февраля Рынска опубликовала фотографии Малашенко возле автомобиля скорой помощи и с подключенными медицинскими приборами. Она заявила, что из-за состояния мужа вынуждена освещать его бракоразводный процесс публично.
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Общество , Видео , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ
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