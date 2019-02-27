Рынска объяснила смерть Малашенко

Рынска назвала смерть Малашенко «итогом войны»

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска связала смерть бизнесмена со своей «войной» с его бывшей женой Еленой Пивоваровой

«<…> Я вступила в войну за справедливость. Я кричала: взвод, в атаку! Мне надо было заниматься Игорем, не войной», — написала Рынска (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По ее мнению, она упустила «депрессивный приступ» мужа, так как «была по уши в войне», устала и перестала прислушиваться к нему, а он замкнулся в своей боли.

«Вот итог войны. Он мертв. Я почти мертва», — отметила она.

Она сравнила свою «войну» со Второй мировой, отметив, что «немцы уничтожили евреев и русских, но и своих тоже сколько полегло». Рынска пришла к выводу, что агрессия и войны приводят только к трагедиям, причем для всех участников.

По ее мнению, она должна была создавать дома «защищенность и покой», но сломалась в какой то момент.

Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с Пивоваровой, а также проблем с деньгами.

В середине февраля Рынска опубликовала фотографии Малашенко возле автомобиля скорой помощи и с подключенными медицинскими приборами. Она заявила, что из-за состояния мужа вынуждена освещать его бракоразводный процесс публично.