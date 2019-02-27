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Модель Playboy Наташа Хаитт предсказала свою смерть 

Рамблер 1 час назад
Аргентинская модель Playboy Наташа Хаитт, знавшая педофилов среди политиков и угрожавшая раскрыть информацию о них, предупреждала, что ее могут убить. Как сообщает издание Bluradio, тело 41-летней модели обнаружено в доме для вечеринок под Буэнос-Айресом, Аргентина, куда она отправилась с другом.
После вскрытия врачи обнаружили следы алкоголя и наркотиков в крови модели. При вскрытии не было обнаружено следов насильственной смерти, пишет Daily Mail.
Однако СМИ обратили внимание, что в прошлом году Хаитт предупреждала, что ее могут убить.
"Предупреждаю: я не собираюсь совершать самоубийство, не планирую умереть от передозировки, утонуть в ванне или застрелиться. Если это произойдет, знайте, что это сделала не я. Сохраните этот твит", — написала она в Twitter в апреле 2018 года.
Поводом для такого сообщения было то, что Хаитт угрожала раскрыть информацию о педофилах, занимающих важные должности в Аргентине. По словам модели, она часто получала угрозы.
Наташа Хаит снималась для известных журналов, в том числе Maxim и Playboy, а также работала на радио и телевидении. У неё осталось двое детей.
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Общество , Фото , Аргентина , Буэнос-Айрес
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