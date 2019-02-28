Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дым от пожаров в Китае накрыл Хабаровск 

ТК «Звезда» + ещё 11 8 часов назад
Фото: ТРК «Звезда»
Из-за малоснежной и аномально теплой зимы, в Приморье сохраняется угроза возникновения природных пожаров.
Хабаровск и окрестности заволокло дымом из Китая. В приграничных районах Поднебесной жгут сухую траву.
Это подтверждает спутниковый мониторинг. На снимках зафиксировано направление ветра. Правда, жителям города от этого не легче. В поликлиниках и больницах шквал звонков.
Люди говорят, что не могут нормально дышать, многие жалуются на обострение бронхолегочных заболеваний.
«Ужасно дышать — пепел летит. Мы не видим, но он есть. У меня маска из восьми слоев бинта. Я его намочила и дышу через него. У меня очень сильная одышка», — жалуется жительница Хабаровска.
Лаборатории Роспотребнадзора берут пробы воздуха несколько раз в сутки. Но как-то повлиять на действия соседей, власти края не в состоянии. Могут лишь на своей территории ужесточить противопожарный режим.
Уже усилили патрулирование лесов. Под запретом любые действия с открытым огнем. Штрафы за нарушения увеличили в два раза.
Специалисты предупреждают — угроза возникновения природных пожаров в этом году особенно высока из-за того, что зима была теплая и малоснежная.
ТК «Звезда»: последние новости
В театре Вахтангова из-за самочувствия Ланового сообщили о второй отмене спектакля Коллеги Игоря Малашенко подтвердили его смерть В посольстве РФ в Испании прокомментировали смерть Игоря Малашенко
Комментарии
Общество , Катастрофы , Экология , Роспотребнадзор , Китай , Хабаровск
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Самолет экстренно вернулся в «Шереметьево»
Происшествия
Россия ставит Японию перед трудным выбором
Политика Статьи
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Киркоров сделал заявление после скандала с Серебряковым
Шоу-бизнес
Умер Владислав Федосеев
Общество Происшествия
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою
Армия Оружие
Украина нашла виновного в скандале с «Евровидением»
В мире Украина
Глава Хакасии оказался уклонистом
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение