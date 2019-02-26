В Домодедове стресс перед полетом снимают собаки 

В столичном аэропорту Домодедово проходит акция «Обними друга перед полетом»: испытывающим стресс пассажирам предлагают пообщаться с собаками. Участвующие в необычной акции четвероногие терапевты проходили подготовку в специальных центрах, где животных обучают помогать больным людям, как взрослым, так и детям. Сейчас же контактные и ласковые питомцы готовы поддержать тех, кто чувствует дискомфорт из-за тревоги и страха перед полетом. Пассажиры аэропорта охотно пользуются услугами лохматых психологов, ведь за то короткое время, что они проводят с этими добродушными друзьями, они получают море позитивных эмоций. Терапия с животными перед авиаперелетом практикуется не только в России, так, в аэропорту Милана действует служба «Pet Therapy», помогающее преодолеть предполетное волнение.