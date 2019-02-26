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Познер высказался о песне про бомбежку Вашингтона 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «дурным вкусом» исполнение песни о бомбежке Вашингтона в Исаакиевском соборе.
«Это дурной вкус. Вот интересно, если бы вы услышали, как какой-то там хор исполнил песню, как бомбить Россию, у вас возник бы вопрос, почему не надо это исполнять? Наверное, нет», — заявил Познер в комментарии НСН.
По словам телеведущего, такого рода песни не надо исполнять не только в Исаакиевском соборе, но и на любых других площадках.
Ранее в Санкт-Петербургской епархии РПЦ назвали выбор композиции «явно неуместным».
23 февраля в Исаакиевском соборе выступил Концертный хор Санкт-Петербурга. В числе прочих хор исполнил песню «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», в которой говорится о бомбардировке США.
Общество , Владимир Познер , РПЦ
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